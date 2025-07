Opilý řidič na D11 zabil ikonu českého skautingu: Dojemné poslední rozloučení s „Jelenem“ Milanem

Když smuteční hosté přicházeli na místo posledního rozloučení, mohli podél cesty zhlédnout několik fotografií se zesnulou skautskou legendou a na Jelena zavzpomínat. Fotky připomínaly jeho dětství, mládí, vzpomínky ze soukromého života i ze setkání s přáteli a ze skautských akcí.

Zemřela ikona českého skautingu: Miloš Zapletal (†95) pokračoval ve stopách Foglara

Čepice, kytara i pádlo

K jeho rakvi lidé nosili květiny a přímo na ní nemohla chybět jeho kapitánská čepice, v níž až do své smrtí velel oddílu vodních skautů a skautek Lososi v Hradci Králové. Před katafalkem pak byly i květinami vyzdobená kytara, na niž hrál a také pádlo.

Vzniklo zde i místo, kde mohli smuteční hosté napsat na list papíru vzkaz zesnulému. Nechyběli ani skauti v uniformách a samozřejmě Jelenova manželka s jejich třemi dcerami.

Děsivé svědectví od nehody u Vyškova: Dvě mrtvé děti ležely mimo vrak auta, popsaly skautky

Hovořili přátelé a bratr

Na obřadu, který začal ve 14 hodin a trval asi dvě hodiny, promlouvali farář Marek Orko Vách, pak Pavel Kili Jedelský ze skautu v Zábřehu, u kterého Jelen jako 12letý kluk začínal. „Tam jsme se před 50 roky potkali. Já jsem přebíral oddíl Stopaři a ty jsi přišel jako nováček,“ řekl u jeho rakve „Kili“.

Na zesnulého vzpomínal i jeho mnohaletý přítel Ivo Jirásek z olomoucké univerzity, kde „Jelen“ studoval. Vyjádřil k němu obdiv. „Respektoval jsem tvůj široký rozhled. Obdivuhodná byla hloubka vědomostí. Žasnul jsem nad detailností tvého bystrého pozorování,“ zaznělo v jeho řeči. Po něm hovořil i jeden z Jelenových mladších bratrů, dvojčat.

Hudba mnoha žánrů

Během rozloučení zazněly melodie mnoha hudebních žánrů. První skladbou byla píseň Svítání od Jiřího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava Ježka, poté Slunečný hrob od Vladimíra Mišíka a Wish you were here od Pink Floyd.

Hrála i živá hudba v podání houslí a kytary, která Milana Hanuše vyprovázela i na cestě uličkou tvořenou ze skautů a při smutečním průvodu na místo posledního odpočinku melodií z legendárního filmu Poslední mohykán.

Zemřel kvůli opilému řidiči

Milan Hanuš zemřel 27. června při nehodě na D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové. Původně se tu střetla tři auta po nedobrzdění v koloně. Do této bouračky ale vletěl opilý řidič (44), který měl v krvi 1,5 promile.

Milanu Hanušovi náraz způsobil smrtelná zranění, těžkou újmu utrpěl navíc i řidič záchranky, který přijel na pomoc účastníkům původně nevážně vyhlížející nehody.