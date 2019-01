Vášeň, láska, drogy a smrt. Brněnský krajský soud rozplétá tragický milostný trojúhelník, který skončil brutální smrtí manžela nevěrné ženy. Martin Č. (38) neunesl fakt, že se jeho vdaná milenka Milena, se kterou čekal dítě, rozhodla vrátit k manželovi. Zatmělo se mu před očima, vzal nůž a podváděného muže ubodal! Soud ho poslal na 16 let do vězení.

Vloni 1. července v půl páté odpoledne vtrhl na ubytovně v Brně-Židenicích manželům přímo do ložnice. Přímo před očima ženy svého soka v lásce, Tomáše (†38), v posteli zavraždil. Ubodal jej dvaceti ranami 12,5 cm dlouhým nožem!

Rozsudek smrti padl na facebooku

Spouštěčem nevídané brutální agrese byl Facebook. Žena, která svého milence po delším vztahu opustila, si totiž dala do profilu zprávu… „miluji svého muže a zůstaneme spolu, dokud nás smrt nerozdělí“.

Martinovi se v tom okamžiku zhroutil svět. Opil se a okamžitě vyrazil naplnit ženino proroctví. „Měl jsem růžové brýle. Milušku jsem miloval léta, psali jsme si, když jsem byl ve vězení. Plánovali jsme společnou budoucnost. Ona chtěla svého muže opustit, protože ji stahoval do drog. Kvůli tomu skončila i ve vězení. Teď čekala se mnou dítě. Byl jsem šťastný, že začneme nový život,“ přerývaně vyprávěl soudci vrah.

Nenávist až za hrob

Poté, kdy Martin Tomáše ubodal, vyskočil z okna a utekl. Pozdějí ještě své milence zavolal, že pokud její manžel náhodou útok v nemocnici přežije, později jej stejně zabije.

Žena, která byla příčinou sporu, přišla do soudní síně v pokročilém stadiu těhotenství. Pod srcem nosí totiž dítě vraha svého manžela. „Dítě dám po porodu k adopci,“ řekla. „Nemělo to tak skončit. Martin si to měl vyřídit když tak se mnou a ne s nevinným,“ dodala. Soud jej poslal na 16 let do vězení.