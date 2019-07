Vrah (42) po propuštění z vězení znásilnil svoji matku (62). Policie ho znovu dopadla

Podezřelý Vitaliy (42) byl v květnu propuštěn z vězení a ihned se vrátil do domu své matky (62) ve vesnici Abramivka na Ukrajině. Žena byla velmi šťastná z návratu syna a na jeho počest uspořádala oslavu. Muž ji prý ale ještě ten večer napadl a znásilnil. Policie jej dopadla, když se skrýval v poli, a nyní mu hrozí dalších pět let pobytu za mřížemi.

Dvaačtyřicetiletý Vitaliy si odpykával trest v ukrajinském vězení za to, že k smrti ubil člověka. Když jej propustili z vězení, jel navštívit svoji matku (62) do jejího domu ve vesnici Abramivka, kterou jeho návrat velmi potěšil. Večer se prý rozloučila s hosty a odešla spát. Vitaliy však o několik hodin později vtrhl k ní do ložnice a napadl ji.

Když si uvědomila, o co se její syn pokouší, chtěla se bránit, ale on ji začal bít a následně ji znásilnil. Žena podle svých slov volala o pomoc, ale nikdo ji neslyšel. Po útoku nahlásila syna policistům. „Někteří jeho kamarádi přišli na oslavu, něco jsme vypili. Všechno se zdálo být v pořádku. Ale ten večer, když hosté odešli, mě napadl,“ pověděla matka pro místní média.

„Bála jsem se o svůj život a rozhodla se, že nebudu mlčet. Nechci být pravidelně znásilňována ve svém vlastním domě. Už s ním nemůžu zacházet jako se svým synem,“ dodala. Vitaliy po incidentu utekl a pokusil se ukrýt v poli. Policie jej však dopadla a zatkla. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu dalších pět let za mřížemi.

„Podezřelý byl obviněn ze znásilnění a vzat do vazby. Vyšetřování nadále pokračuje,“ pověděl policejní mluvčí Yury Sulaev. Obyvatelé vesnice byli incidentem naprosto zděšení. Svitlana Grechka, jedna z místních řekla: „Nemůžeme uvěřit, že se taková hrozná událost mohla stát v naší malé poklidné vesnici.“ Podle místních médií zde žije pouhých 240 obyvatel.