Spíše jako v nacistickém lágru než jako u milujících rodičů to fungovalo v rodině Lukáše z Ostravy. Matka Vladimíra (42) s otcem Jaroslavem (55) mu podle žaloby šest a půl roku dělali ze života nepředstavitelné peklo. Bili ho, nedávali mu jíst, nesměl chodit na záchod a otec ho měl i znásilňovat! Chlapec nyní žije jako bezdomovec…

Utrpení začalo podle žaloby před takřka sedmi lety v době, když bylo Lukášovi jedenáct a chodil do čtvrté třídy. Denně ho rodiče mlátili jako žito. Bili ho do tváře i do zad. Musel dělat dřepy, a když padl k zemi, tahávali ho za ruce přes práh, až mu rozedřeli záda. Neoslovovali ho křestním jménem, volali na něj jen těmi nejsprostšími výrazy…

„Neposkytovali mu dostatek plnohodnotné stravy,“ vyčetl žalobce Tomáš Marek u Okresního soudu v Ostravě další příkoří. Kluk byl v nejlepším případě o chlebu s máslem a polévce ze sáčku. Nezbylo mu tak často nic jiného, než začít jídlo z hladu krást po obchodech.

Začal si řezat žíly

Neměl klíče od bytu, a když už ho pustili domů, zas mu zakazovali chodit na toaletu. „Stolici vykonával v restauračním zařízení nebo do igelitových sáčků, a ty potom vyhazoval ven z okna pokoje,“ popisoval situaci žalobce.

Lukáš se začal sebepoškozovat – řezal si žíly. Jen těžko snášel, že na něj kvůli zanedbanému vzhledu i oblečení pokřikují ve škole »socko«.

Napsal sousedce

Zarážející je, že za léta utrpení jeho situaci nikdo neřešil! Lukáš nakonec popsal celou hrůzu svého života v dopise sousedce a prosil ji, aby ho zanesla na policii a aby si jej rovnou ze školy vyzvedli a odvezla ho sociálka. To se také stalo. Než se ale našla pro chlapce vhodná pěstounská rodina, dovršil osmnáctin a dobrovolně odešel žít na ulici, mezi komunitu bezdomovců…

Znalci: Nevymýšlí si

Rodiče, kterým hrozí 8 a 10 let, jakoukoliv vinu u soudu odmítají. Posudky znalců ale hovoří jasně. Podle Lady Borovičkové a Mieczyslawa Cieśla nemá Lukáš sklony k patologické lhavosti. „Rovněž námi nebylo zjištěno, že by byl naveden za strany jiné osoby. V rodině docházelo k týrání,“ stojí v odborném posudku.

Podobný osud popsal při výslechu i Lukášův starší bratr. I on byl bitý, i jeho měl otec znásilňovat. Nepamatoval si, že by mu kdy matka projevila lásku.

Rozsudek nepadne dříve, než v červenci, kdy soud vyslechne svědky a znalce.

