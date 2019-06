Afričan, který měl znásilnit dívku (16) u Terezína, skončil ve vazbě! Do vězení nechci, řekl soudci

Okresní soud v Litoměřicích poslal za mříže muže, který je obviněný ze znásilnění teprve 16leté dívky na poli u Terezína. Cizinec proti vazbě podal stížnost, do vězení prý nechce.

Abdallah I. D. (29) - muž, který v úterý kolem poledne podle obvinění znásilnil teprve šestnáctiletou dívku, skončil ve vazbě. Tam ho poslal Okresní soud v Litoměřicích z obavy, že by cizinec mohl utéct nebo dokonce svůj čin zopakovat.

"Je to osoba bez jakéhokoliv zázemí, i bez dokladů, je bez prostředků, on tam má i krádež, zřejmě i ten mobilní telefon sebral," řekl předseda litoměřického soudu Miroslav Kureš. Cizinec prohlásil, že do vězení nechce, což soudce vyhodnotil tak, že proti usnesení o uvalení vazby podal stížnost.

Obviněný násilník by měl pocházet z afrického Mali či Libye, v Německu žádal před časem o azyl, který mu ale úřady v roce 2017 zamítly. „Německé úřady mu pak vystavily tzv. vízum pro strpění,” upřesnila státní zástupkyně Kateřina Doušová. Původní informaci, že měl být z Německa vyhoštěn, ale vyvrátila. „Z Německa vyhoštěn zatím nebyl, zda o tom měly německé úřady v dohledné době rozhodovat, zjišťujeme,“ doplnila žalobkyně. Za znásilnění nezletilé dívky mu hrozí až 10letý trest.

Zákon neporušil poprvé

Abdallah I. D. není žádný beránek. V Německu už 3x seděl za násilné činy, má na krku i majetkové delikty. Naposledy vyšel z vězení právě toto úterý, kdy po propuštění odjel do České republiky. Tady pak u Lukavce podle obvinění znásilnil a okradl nezletilou dívku, která se následně psychicky zhroutila a skončila v péči lékařů.

V souvislosti s případem se policie zabývá také nenávistnými komentáři, které se objevily na sociálních sítích. Konkrétně mají v hledáčku výroky pod příspěvkem Tomia Okamury na jeho facebookové stránce. „Chtěl bych ujistit veřejnost, že Policie ČR se celou záležitostí zabývá,“ uvedl na Twitteru ministr vnitra Jan Hamáček.

Místní lidé si stěžují

Lidé z okolí jsou z události šokovaní, nechápu, proč se násilník objevil právě v jejich obci. Podle obyvatelky drážního domku to ale není nic neobvyklého. „Oni nám tady opakovaně vysazují tyhle lidi z vlaku, když nemají jízdenku. Takhle se tu objevil třeba uprchlý vězeň z Valdic. Už jsme si několikrát stěžovali na dráze, ale zatím bez výsledku,“ postěžovala si žena.