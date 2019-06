Těhotná vražedkyně Janáková obvinila tři dozorce ze znásilnění! Pravdu odhalí až DNA

Za chladnokrevnou vraždu pražského sběratele Evžena B. (†50) si měla odpykat 30 let v kriminále. Petře Janákové (29) se však za mřížemi podařilo záhadným způsobem otěhotnět a kvůli tomu jí soud přerušil výkon trestu a pustil ji na svobodu. Vražedkyně měla po propuštění údajně obvinit tři vězeňské dozorce ze znásilnění! Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Z propuštění odsouzené vražedkyně nemají žádnou radost obyvatelé Jilemnice, kde Janáková bydlí, ani soudce Igor Krajdl z Krajského soudu v Ostravě. Jeho senát musel vyhovět žádosti vražedkyně na přerušení trestu, přestože Petra Janáková může podle znalců velice snadno sklouznout zpět na dráhu zločinu.

Vražedkyně Petra záhadně otěhotněla v base a museli ji pustit: Sousedé se děsí jejího návratu!

„Zatímco u vážného onemocnění, jako je třeba rakovina nebo leukémie, má soud možnost vězně propustit, u těhotenství zákon říká, že musí,“ vysvětlil soudce pro Lidové noviny. Nic na tom nemůže změnit ani fakt, že znalci i soudci měli v minulosti obavy, že by Janáková mohla v trestné činnosti pokračovat.

Preventivní opatření neexistují

Podle Krajdlova vyjádření není v tomto případě možné ženě nasadit ani monitorovací náramek. Ten se totiž používá pouze jako náhražka vazby, nebo v případě podmínečného propuštění na svobodu. Ani jedna z těchto variant ovšem není v případě těhotné vražedkyně naplněna. O tom, že by se zákon změnil a na podobné případy se zaměřil, se podle českého ministerstva spravedlnosti zatím neuvažuje.

Video Sběratele mincí Evžena zastřelil manželský pár: Šlo jim o peníze - David Malík

Těhotenství zajistilo Janákové svobodu do září 2020. Z pohledu zákona je patrně klíčové zjistit, jak se mohlo stát, že vražedkyně, která neměla přijít do styku s muži, mohla otěhotnět v podmínkách vazební věznice. Zabývá se tím Generální inspekce bezpečnostních sborů, která dokonce pracuje s možností, že vězenkyni znásilnili dozorci!

Podle informací MF DNES Janáková z nedobrovolného styku obvinila tři z nich. „Generální inspekce bezpečnostních sborů pracuje s několika možnými verzemi, jak a s kým žena otěhotněla. Více k tomuto případu v tuto chvíli sdělovat nebudeme,“ řekla Blesku mluvčí GIBSu Ivana Nguyenová k vyšetřování.

Propuštění těhotné vražedkyně Janákové děsilo i soudce: Vysoké riziko dalších vražd a žádná lítost, řekl

Spekuluje se také o tom, že materiál mohl dodat některý z vězňů držených v jiném patře, nebo jakýkoli jiný muž z okolí vězněné ženy, která byla podle posudků v klíčových chvílích zločinu rozhodnější než její mužský komplic.

Musíme počkat, jestli něco spáchá

„Musíme mít signály, že by propuštění bylo zneužito. Pokud by se nechovala řádně nebo se dopustila další trestné činnosti, pak by soud rozhodoval o odvolání svého rozhodnutí,“ řekl Krajdl Lidovým novinám.

Video Vrchní soud zrušil doživotní tresty nad bývalými manžely Janákovými. Žena si za vraždu sběratele a další skutky odpyká 30 let, muž o dva roky méně. - Michaela Kalkusová

Janáková po propuštění zamířila do rodné Jilemnice. Nemají z toho radost místní obyvatelé ani tamní policie, která se podle Práva obává reakcí veřejnosti. „Je to nechutný! Že nám bude po Jilemnici běhat chladnokrevný vrah... Já snad udělám protest, nebo sepíšu petici, s tím se přece musí něco dělat!“ píše na lokálních facebookových stránkách jedna z uživatelek.

Vrchní soud pravomocně poslal 19. března 2019 manžele Petru a Jaroslava Janákovy na 30 a 28 let do věznice se zvýšenou ostrahou za vraždu sběratele Evžena B. a další zločiny. Podle verdiktu žena sběratele střelila 31. července 2017 z bezprostřední blízkosti do hlavy. Důvodem činu byl finanční prospěch. Byli totiž zadlužení až po uši.