Propuštění těhotné vražedkyně Janákové děsilo i soudce: Vysoké riziko dalších vražd a žádná lítost, řekl

Vysoké riziko recidivy a takřka nulovou možnost nápravy konstatoval soud u odsouzené vražedkyně Petry Janákové, která nyní zamířila díky svému těhotenství na svobodu. Úřady přitom nad ní nemohou mít žádný dozor. Žena odsouzená za vraždu sběratele umění Evžena B. na 30 let může teoreticky odkládat nástup do vězení donekonečna. Dokud bude těhotná, za mříže nejspíš nepůjde.

Blesk získal rozsudek, kterým kdysi prvoinstanční soud poslal za mříže na doživotí Petru Janákovou a jejího manžela. I když později Vrchní soud trest ženě zmírnil na 30 let, znalecké posudky jasně říkají, jaká propuštěná vražedkyně je. Co původně vyděsilo soudce natolik, že jí chtěli dát doživotí?

Když se manželská dvojice Janákových odhodlávala ke svým zločinům a připravovala se na vraždy, z nichž se jim nakonec podařilo dokonat mord sběratele Evžena B., zdálo se, že je Petra utlačovaná chudinka, která je donucena sloužit manželovi. „Měl na krku vytetované SS. Byl na ni zlý. Zasahovala u nich i policie. Ona se ho bála a plnila jeho rozkazy,“ řekla Blesku její sousedka. Jenže zdání může někdy klamat.

Zcela jiný názor na věc měla soudní znalkyně. „Skrytě dominantnější je obžalovaná Janáková, která je osobností mnohem vyrovnanější a rozhodně by nedělala nic, co by se jí příčilo. Je typem ženy, která si k sobě vybírá slabší mužské typy, je disciplinovanější než Janák a odolnější psychicky,“ stálo v posudku.

Podle znalkyně to byla právě Petra, kdo dokáže věci dotahovat do konce. A soud jí také nakonec udělil vyšší trest než jejímu manželovi! Filatelistu Evžena totiž v červenci 2017 zastřelila ona! Soud přirovnal její jednání k popravě. Původně měli oba manželé dostat doživotí. Soudce přímo napsal, že v případě, že bude některý z nich na svobodě, hrozí vysoké riziko, že by pokračoval ve vraždění, protože nemají žádné zábrany.

Janákové se nyní podařilo dostat na svobodu. Generální inspekce bezpečnostních sborů vyšetřuje, jak je možné, že otěhotněla. Jisté je, že se ženě podařilo proklouznout svým věznitelům mezi prsty a oni nyní nad ní nemají žádnou kontrolu.

Chladnokrevnou vražedkyni v šestém měsíci těhotenství, která si ze svého výjimečného trestu zatím odkroutila jen dva roky, viděli cestující už v pátek na opavském nádraží. Kam měla s třemi taškami namířeno? Údajně do rodné Jilemnice. Podle místních občanů tam může být u své matky.

Vrchní soud pravomocně poslal 19. března 2019 manžele Petru a Jaroslava Janákovy na 30 a 28 let do věznice se zvýšenou ostrahou za vraždu sběratele Evžena B. a další zločiny. Podle verdiktu žena sběratele střelila 31. července 2017 z bezprostřední blízkosti do hlavy. Důvodem činu byl finanční prospěch. Byli totiž zadlužení až po uši.

