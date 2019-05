Vrazi zastřelili pět dospělých a udusili batole: Teď chtějí na svobodu

Dva děsiví vrazi si o podmínečné propuštění podle zákonů skutečně požádat mohou. Vzhledem k povaze jejich činu je ale velice nepravděpodobné, že by soudce svolil a prominul jim zbytek jejich doživotních trestů.

Matta a Hauser se zapsali do historie slovenské kriminalistiky jako pachatelé jednoho z nejhorších masakrů v historii země. To proto, že 8. dubna 1994 vnikli společně do skladů vietnamské společnosti Duk v Bratislavě. U sebe měli samopal Škorpion a pistoli ČZ, ráže 7,65 mm. Šli na jistotu. Věděli, že předem vytipovaná skupinka Vietnamců bude mít u sebe finanční hotovost, a o to jim i šlo.

Jakmile vpadli do areálu firmy, šlo vše ráz na ráz. Podle pozdějších výpovědí Róbert Matta nejprve šesti ranami chladnokrevně odpravil první oběť, Vietnamce ve středním věku. Poté jednou ranou zabil dalšího.

V následující místnosti našel dvě ženy. Jedna z nich byla v pokročilém stadiu těhotenství. Hauser i Matta od nich chtěli vědět, kam jejich kolegové ukryli vydělanou hotovost z prodeje videokazet a elektroniky. Vyděšené ženy jim to ukázaly. Vrazi je následně obě zastřelili, stejně jako jejich kolegu, který při činu pachatele vyrušil.

Aby toho nebylo málo, tehdy třiadvacetiletého Mattu a o rok staršího Hausera vyděsil dětský pláč. Hauser šel prověřit, oč jde a našel plačící miminko. Dítěti ještě nebylo osm měsíců. Otočil ho na břicho a zaházel povlečením a dekami. Dítě nepřežilo. Podle soudní pitvy se pod textilem udusilo.

Oba vrazi si z místa činu odnesli v různých měnách přibližně jeden a půl milionu tehdejších slovenských korun.

Policie zprvu netušila, kdo by za činem mohl stát, ani co by mohlo být motivem k tak brutální několikanásobné vraždě, jejíž oběti našla až po dvou dnech chůva miminka, která si pro dítě do skladu přišla.

Postupným šetřením však kriminalisté odhalili dvojici Hauser–Matta, kteří krátce po vraždách odjeli za Hauserovou rodinou do Německa, kde plánovali koupi drahého automobilu.

Při návratu na Slovensko je pak policisté ve spolupráci s Interpolem zadrželi na hraničním přechodu Petržalka-Berg. Oba se následně během nedlouhého vyšetřování k vraždám přiznali a soud je poslal na doživotí za mříže, když je uznal vinnými jednou z nejbrutálnějších masových vražd slovenské historie.