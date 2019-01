Grázl z BMW, který zabil Marušku (†21), se pokusil dostat z basy! Prozkoumá ho psychiatr

Za zabití Marušky (†21) dostal šest let, v kriminále se mu ale zřejmě nelíbí. Marek Půček (28) by se rád dostal předčasně na svobodu a proto si podal žádost o podmínečné propuštění. Sokolovský okresní soud ve středu ve věznici v Kynšperku rozhodnutí odročil, státní zástupce si totiž vyžádal osobnostní posudek odsouzeného, který by měl vyjasnit, zda se ve vězení napravil.