Muž, kterého se těhotná Janáková pokusila dvakrát zabít: Může vraždu dokončit! Napsali mi dopis z vězení

Málem přišel o život. Teď má strach, že se to stane znovu. Řeč je o muži, kterého se Janákovi dvakrát pokusili zabít. Soud nyní propustil z vězení Petru Janákovou (29), která si měla za vraždu a plánování dalších odpykávat 30 let. Po dvou letech je volná a dotyčný muž je rozhodnutím soudu šokovaný.

S mužem, který si přál kvůli svému soukromí zůstat v anonymitě, natočila rozhovor FTV Prima. Proti Janákovým svědčil i u soudu a z rozhodnutí, že by měla být Petra Janáková po otěhotnění na svobodě do doby, než bude jejímu dítěti jeden rok, nemá vůbec radost.

„Jsem akorát z toho naštvanej, že tenhle soudní systém takhle funguje. Že když zabila člověka, tak ji stejně pustili,“ řekl muž Primě. A podle jeho slov není sám, komu to vadí.

Janáková se podle posledních zpráv znovu objevila v Jilemnici, kde již dříve žila. I proto má dotyčný strach. „Tak jako obavy mám. Protože jsem vlastně proti ní i Jaroslavovi Janákovi svědčil u soudu. Máme obavy, co se bude dít, aby nekopala kolem sebe. Aby se nezbavila lidí,“ přiznal muž na FTV Prima.

Dotyčného se Janáková s bývalým manželem pokusila zabít. Z vězení se mu ale nikdy neozvala a omluvy se od ní nedočkal. O znovunavázání kontaktu se pokusil jen Jaroslav (30), který si rovněž odpykává dlouholetý trest odnětí svobody.

„Od Jardy mi předtím přišel dopis, že se omlouvá. Že by chtěl všechny přátelské vztah znovu napravit, a že by to chtěl vzít zpátky,“ uvedl muž. Ten tvrdí, že by mohla Janáková znovu vraždit. Když prý viděl, jak jeho tehdejší noční můra vychází ven z vězení, měl husí kůži. „U soudu byla svědčit i přítelkyně. Člověk nikdy neví dopředu, co se může stát. Když jednoho člověka zabila, podruhý jí to už nebude dělat žádný starosti,“ děsil se dotyčný.

Petra Janáková společně s exmanželem Jaroslavem Janákem v roce 2017 zavraždila poblíž Lázní Bělohrad sběratele Evžena B. (†50). Tehdy muže z Prahy okradli o 34 tisíc korun. Soud je nakonec navíc uznal vinnými z dvou pokusů o vraždu a z přípravy dalších dvou. Nejprve si měli manželé odsedět doživotní trest. Ten ale nakonec odvolací soud zmírnil. Janákové na 30 let, jejímu tehdejšímu partnerovi na 28 let.