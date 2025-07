Na chorvatské pláži ležela mrtvola: Nebožtíka nechali hodiny na slunci! Pak přinesli rakev

V letovisku Baška Voda v Chorvatsku došlo k obrovské tragédii. Muž zemřel po kolapsu v moři! Nikdo mu už nedokázal pomoct. Záchranáři přitom tělo údajně nechali dvě hodiny ležet na pláži pod slunečníkem. To ale není vše.

K tragické smrti došlo v pondělí v pláži obce Promajna. V moři zkolaboval muž, na místo okamžitě přijela jednotka záchranářů. O případu informoval server Fokus.

„Asi hodinu ho oživovali, ale neúspěšně. Co mě a všechny lidi na pláži šokovalo, bylo to, že ho záchranáři poté, co si uvědomili, že mu není pomoci, nechali pod slunečníkem uprostřed pláže a odešli. Ležel tak dvě hodiny,“ řekl jeden ze svědků. „Nikdo s ním nebyl, jen policie,“ dodal.

K incidentu se přidala další šokující věc. K nebožtíkovi přišla žena a policisty požádala o slunečník, který mrtvolu chránila před sluncem. „Policie deštník vzala, dala jí ho a tělo nechala na pláži,“ pokračoval svědek.

Večer muže z Mostaru přišla na pláž hledat partnerka. Po příjezdu se dozvěděla drsnou pravdu. „O dvě hodiny později přijeli z pohřebního ústavu s rakví. Celá pláž se dívala, dali ho do rakve a odvezli,“ řekl svědek nakonec.

Případ v tuto chvíli vyšetřuje policie.