Vražedkyně Petra záhadně otěhotněla v base a museli ji pustit: Sousedé se děsí jejího návratu!

Proboha, jak to, že ji pustili na svobodu? Tak se s obavami ptají od pátku lidé z Jilemnice na Semilsku. Jejich sousedka, vražedkyně Petra Janáková (29), totiž z basy zamířila do rodného města.

Janákovou propustil soud z vězení v Opavě, protože ve vazbě přišla záhadným způsobem do jiného stavu. Vyšetřují se dozorci a ověřuje se i možnost, zda jí někdo nepropašoval sperma. „Nemůžeme tomu uvěřit, že ji mohli pustit,“ svěřil se Blesku muž, který s ní v době vraždy bydlel v jednom z domů nedaleko jilemnického sídliště. „Prý měla ve vězení nějakého kuchaře. S manželem Jaroslavem (30) se rozvedla,“ doplnila jeho manželka. Petra odsouzená za vraždu na 30 roků je po 2 letech volná: Ve vězení totiž otěhotněla

Janáková údajně působila nenápadným dojmem. „Byla taková normální, kdo by do ní řekl, že bude tak chladnokrevně vraždit,“ doplnil její bývalý soused. Exmanžel Janákové, který je rovněž ve vězení, byl ale podle sousedů od pohledu zvláštní. „Měl na krku vytetované SS. Byl na ni zlý. Zasahovala u nich i policie. Ona se ho bála a plnila jeho rozkazy,“ má jasno sousedka.

„Byla nejlepší ve třídě. Její máma pak chodila po fabrice a naparovala se, že z holky bude nejmíň doktorka,“ doplnila sousedka. Janáková nakonec podle ní nedodělala ani jeden z učňáků, na který nastoupila. Posléze provozovala restauraci v místním Kulturním domě a také v Nové Pace. Judita (16) prý ubodala Tomáše (†16), když se obouval: Zdrcená máma mu denně chodí na hrob

Dvůr hrůzy

Sousedé také Nedělnímu Blesku ukázali dvůr, na kterém stálo zaparkované auto, v němž Janáková vraždila. „Bylo to před dvěma lety na začátku září. Najednou začali to svoje auto, byla to felicie, drhnout. Koukali jsme na ně, co blázní, a oni se snažili vyčistit tu krev v autě,“ popsali.

Video Vrchní soud zrušil doživotní tresty nad bývalými manžely Janákovými. Žena si za vraždu sběratele a další skutky odpyká 30 let, muž o dva roky méně. - Michaela Kalkusová

Střílela zezadu

Janáková dostala 30 let za vraždu sběratele známek. S manželem Evžena B. (†50) z Prahy vylákali v roce 2017 k Lázním Bělohrad na opuštěné místo. Naložili ho do své škodovky a žena ho zezadu střelila za jízdy do hlavy. Oběť obrali o 34 tisíc a pohodili v poli. Už předtím manželé připravovali nebo se pokusili o několik vražd.

Bez dozoru

Soud Janákové v 6. měsíci těhotenství vyhověl, když požádala o přerušení trestu. Na svobodě bude zřejmě až do září příštího roku. Během této doby se nebude muset nikde hlásit. Potom by měla opět nastoupit do vězení.