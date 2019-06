Vražedkyně Petra otěhotněla ve vězení: Oplodnil ji kuchař, bachař, nebo balíček zvenčí?

V roce 2017 zavraždili manželé Janákovi poblíž Lázní Bělohrad sběratele Evžena B. (†50) z Prahy a okradli ho o 34 tisíc korun. Skončili před soudem, který je uznal vinnými i z dalších dvou pokusů o vraždu a dvou příprav tohoto násilného činu. Nejprve dostali za svůj čin doživotní trest, který jim ovšem letos soud snížil. Jaroslav (30) dostal 28 let a Petra (29) 30 let vězení.

Janáková však otěhotněla, když byla ve vazební věznici. Nyní je v šestém měsíci a soud proto vyhověl její žádosti o přerušení trestu a v pátek ji propustil na svobodu. „Nemůžeme tomu uvěřit, že ji mohli pustit,“ svěřil se Blesku její bývalý soused z Jilemnice na Semilsku.

Je otcem pekař nebo bachař?

Otázkou zůstává, jakým způsobem mohla Janáková za mřížemi ženského kriminálu přijít do jiného stavu, když údajně neměla povolené tzv. intimní návštěvy. „Prý měla ve vězení nějakého kuchaře. S manželem se rozvedla,“ oznámila Blesku bývalá sousedka Janákové jednu možných verzí jejího těhotenství. Generální inspekce bezpečnostních sborů ovšem nyní zjišťuje, zda by nemohl být otcem dítěte také některý z dozorců.

Kolují i spekulace o tom, že si Petra sehnala sperma od vězně v mužské části vězení, která je pouze o patro výš. Ve světě nejde o nic ojedinělého, nedávno se objevily zprávy, že přesně takovým způsobem plodí zpoza mříží děti i na doživotí uvěznění příslušníci palestinského odboje. Ti své sperma předávají různými způsoby manželkám, a ty následně s »kontrabandem« míří na kliniky zprostředkující umělé oplodnění.

Petra má být svobodě až do ročních narozenin dítěte. Kdyby však během té doby znovu otěhotněla, její nástup do vězení by se tím znovu o rok oddálil. Policisté však informovali, že léta strávená na svobodě si bude stejně muset odsedět. Aby se tedy vyhnula trestu úplně musela, by si pořídit několik desítek dětí.

Nejvíce zarážejícím faktem na rozhodnutí soudu je, že se Petra nemusí nikde hlásit. „Pokud soud probační dohled neuložil, tak zřejmě došel k závěru, že není potřeba. Patrně nepředpokládal, že by žena v těhotenství, po porodu a pak v šestinedělí páchala další trestnou činnost nebo že by uprchla,“ míní advokát Jan Černý.

Co bude s jejím dítětem?

Janáková není těhotná poprvé. Z prvního manželství má syna, kterému bylo v době zatčení podle lidí z Petřina okolí něco mezi čtyřmi až pěti lety. Chlapec nyní žije se svým tatínkem.

V případě jejího ještě nenarozeného dítěte je však situace komplikovanější. V úvahu by přicházelo přemístění do ženské věznice ve Světlé nad Sázavou, kde je i oddělení přímo pro matky s dětmi. Moc šancí na to ale nemá kvůli výši svého trestu. „U těch dlouhodobých trestů je umístění do oddělení pro matky s dětmi v podstatě nemožné,“ vysvětlila TV Nova mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

I kdyby Janáková trvala na tom, že se o dítě chce starat, nejspíš nakonec skončí u někoho z rodiny, pokud soud shledá příbuzné funkční, nebo v dětském domově. „Bude se brát zřetel především na zájem dítěte, nikoliv na zájem matky,“ řekla televizi advokátka Dagmar Raupachová.