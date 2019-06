Ve věku sedmnácti let podstoupila minulou neděli dobrovolnou eutanazii Holanďanka Noa Pothovenová z Arhemu. Dívka se rozhodla z tohoto světa odejít, protože trpěla depresemi a posttraumatickými stavy poté, co ji jako dítě znásilnili. Prošla si i anorexií. O svém rozhodnutí ještě před smrtí informovala na instagramu a poprosila všechny, aby se jí to nesnažili rozmluvit.

Sedmnáctiletá Noa byla jako malá znásilněná a podle svých slov se necítila na to, aby zvládala každodenní život. Holanďanka zemřela na nemocničním lůžku ve svém obývacím pokoji. O všem předem informovala přátele.

„Možná vám to přijde jako překvapivé, když sem umisťuji fotku z mé hospitalizace. Ale můj plán nevzešel jen tak z něčeho. Nebyl to impuls, věděla jsem to už dlouho,“ napsala nejprve tajemně dívka. Pak pokračovala dál. „Přejděme rovnou k věci. V průběhu maximálně příštích deseti dní zemřu. Po letech boje a válčení jsem vyčerpaná. Po mnoha zvažováních a rozhodnutích jsem se rozhodla, že z tohoto světa odejdu, protože přežívání je nesnesitelné,“ napsala teenagerka slova, ze kterých mrazí.

„Umřu na rakovinu, i proto chci eutanazii,“ svěřila se poslankyně. A chystá zákon pro Čechy

Holanďanka se dlouhodobě léčila s řadou psychických nemocí. Sama napsala knihu o tom, jak by měly nezletilé děti postupovat, když se cítí jako ona. Ve své zprávě ještě závěrem poprosila sledující, kteří by se jí snažili čin rozmluvit, aby to nedělali. „Nepište mi prosím, že to není dobře. Je to mé rozhodnutí a je konečné. Láska v tomto případě znamená nechat mě jít,“ dodala.

Podle nizozemských zákonů je v zemi eutanazie legální. Provázejí ji ale velice přísná pravidla, která se týkají jak těch, kteří chtějí dobrovolně zemřít, tak především klinik, jež úkon provádějí. Některé jsou často kritizovány, že provedené úkony neevidují. I přes tento fakt zde ale v roce 2017 oficiálně ukončilo eutanázií život 6.585 lidí.