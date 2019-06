Cizinec podezřelý ze znásilnění na Litoměřicku: Známe identitu, ale nevíme, odkud přišel! říká žalobkyně

Teprve 16letá dívka z Litoměřicka si zkracovala cestu mezi Terezínem a Lukavcem přes pole, když ji přepadl neznámý muž. Svou oběť znásilnil nedaleko staré výrobní haly, okradl a nechal na místě. Traumatizovaná mladá žena si pak podle místních sama přivolala pomoc.

Policisté sexuálního násilníka začali okamžitě hledat. Podle informací Deníku ho rychle našli v nedalekých Lovosicích, kde ho zadrželi na kruhovém objezdu. „Známe identitu, kterou používal v Německu. Nyní ověřujeme, zda je to mužova skutečná identita,“ řekla tn.cz státní zástupkyně Kateřina Doušová.

Vyšetřovatelé pracují s možností, že pochází z některé africké země. Obviněný podle serveru Novinky.cz s policisty nekomunikuje a ani u sebe nemá doklady. To, že by mohl pocházet z Afriky, si vyšetřovatelé údajně vydedukovali pouze na základě jeho vzhledu.

Deník přišel s informacemi, že dotyčný byl v úterý ráno propuštěn z vězení v Drážďanech a měl být z Německa vyhoštěn. To ale částečně popřela Doušová. „Podle našich informací dotyčný v Německu neúspěšně žádal o azyl, vyhoštěný ale nebyl. Navíc se v případě vyhoštění lidé vracejí do země původu, ne do sousedního státu,“ sdělila žalobkyně.

Jak se dotyčný do Česka dostal, policisté vyšetřují. „Policie ČR uvádí, že k žádnému vyhoštění občanů severní Afriky do České republiky nedošlo! Komentování případu, který se odehrál na Litoměřicku, si vyhradilo státní zastupitelství,“ sdělili na oficiálním twitterovém účtu.

Vyšetřovatelé podezřelého muže obvinili z násilné a majetkové trestné činnosti. „Návrh na vzetí do vazby má okresní soud od dnešního rána. Na rozhodnutí má 24 hodin, takže předpokládám, že neveřejné vazební zasedání bude ještě během odpoledne,“ dodala pro tn.cz Doušová.