Otec zavražděného prvňáčka (†7) z Pardubic se pokusil o sebevraždu! Už ho obvinili, hrozí mu doživotí

Krutý zločin, ke kterému došlo v noci na pondělí, otřásl nejen Pardubicemi, ale celou zemí. Policisté v souvislosti s násilnou smrtí 7letého chlapce zadrželi 40letého muže. Podle informací serveru TN.cz má jít o otce dítěte, kterého údajně v úterý kolem deváté ráno obvinili z chlapcovy vraždy. Hrozí mu i doživotí. O vazbě se má rozhodnout ve středu. Policie se k případu odmítla vyjádřit.

Útok, který šokoval

Podle informací deníku Právo záchranka do dvougeneračního domku v Pardubicích vyrazila kvůli pokusu o sebevraždu, kterou chtěl spáchat otec dítěte. Místní ale takhle svého souseda neznali. „Rozhodně to musel být zkrat,“ sdělil Blesku soused postižené rodiny. „Byl to klidný, hodný člověk,“ potvrdila místní žena v reportáži TV Prima.

Právo rovněž zveřejnilo, že se zadržovaným mužem se měl setkat klinický psycholog, on sám ale v úterý ráno ještě nebyl obviněn. Podle svědků ze školy měl otec se synkem velice hezký vztah. Prvňáček byl prý bezproblémový. „Byl tichý a k tatínkovi se hned tulil, když si pro něj přišel,“ sdělila Právu žena, která oběť znala ze školní družiny.

Vražda prvňáčka (†7) v Pardubicích: Svědectví otřesených sousedů!

Cizí zavinění bylo zjevné

Podle policie je jednoznačné, že dítě zemřelo cizím zaviněním. „Bylo ihned jasné, že se jedná o násilnou smrt,“ řekla policejní mluvčí Markéta Janovská. Ona i celý policejní sbor ale zatím mlčí a vzhledem k věku zemřelého lze očekávat, že informace budou i nadále jen velice kusé.