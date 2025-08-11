Zmizel Stanislav (17) z Orlickoústecka: Doma nechal dopis na rozloučenou
Policie pátrá od pondělního rána po sedmnáctiletém Stanislavu Červákovi z Orlickoústecka. Odešel časně ráno z domu a nechal tam dopis na rozloučenou. Mobilní telefon u sebe nemá, uvedla policie.
Mladík měl na sobě patrně světle hnědé botasky Nike, černé kalhoty nebo černé kraťasy s velkým bílým nápisem vpředu a černý batoh. Pohřešovaný měří 180 až 185 centimetrů, je hubené postavy, má rovné hnědé vlasy a hnědé oči.
"Mobilní telefon u sebe nemá a dosud o sobě nepodal žádnou zprávu," uvedla policie. Prosí svědky, aby volali na linku 158.
