Zloděj vykradl zámek v Protivíně! Odnesl si i část věžních hodin
Policisté od čtvrtka pátrají po zloději, který se vloupal do zámku v Protivíně. Neznámý pachatel překonal plot, ve vnitřních prostorách ukradl i stroj věžních hodin! To ale nebylo vše. Policie požádala veřejnost o pomoc.
Ke krádeži mělo dojít od 29. července do 5. srpna 2025. „Dosud neznámý pachatel překonal oplocení zámku, vnkl do vnitřních prostor, kde vše prohledal a kromě zmíněného stroje, vážícího vice jak 50 kg, odcizil okapové žlaby, svody a další plechy z barevného kovu. K tomu odcizil stavební materiál a dílenské nářadí,“ napsal na webu policie mluvčí Milan Bajcura. Škoda byla předběžně vyčíslena na 112 tisíc korun.
Policisté požádali o pomoc možné svědky. V případě jakýchkoliv informací, které by vedly k dopadení pachatele, je možné policisty kontaktovat na čísle 158.
