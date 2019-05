Malou cyklistku (10) v Lovosicích srazilo auto, utrpěla vážná zranění

„Krátce po 16. hodině jsme přijali oznámení o srážce osobního vozu s cyklistkou. Při ošetřování byla při vědomí a komunikovala,“ řekla policejní mluvčí Alena Bartošová Deníku.

Zraněné dívce je kolem deseti let. Podle očitých svědků vyběhla do silnice mezi zaparkovanými vozy přímo pod kola projíždějícího vozu. A to se jí stalo osudné.