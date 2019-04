Miliardářská dcerka Rezešová 8 měsíců po propuštění z basy: Nový muž!

Už je to celých osm měsíců od doby, co Eva Varholíková-Rezešová (41) opustila brány maďarské věznice. Tam si odpykala šestiletý trest za smrt čtyř lidí, které zabila při autonehodě, kterou za volantem způsobila opilá. Nyní to vypadá, že se na potížistku ze slavného klanu slovenských boháčů usmálo štěstí. Pochlubila se totiž novým mužem.