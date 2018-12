Kamarádka (18) strčila dívku (16) z mostu a zlomila jí 6 žeber: Chci jen spravedlnost, naříká zraněná

Video Dívka (16) se bála skočit z mostu. „Kamarádka" ji strčila. Má 6 zlomených žeber - YouTube 360p REKLAMA

Jordan rozhodně nebyla připravená z mostu skočit. Dokonce v obavách vykřikovala: „Ne, ne, ne!“ Celá událost se odehrála letos 7. srpna. Taylor nyní za své chování čelí až ročnímu vězení. Když se dostavila před soud ve washingtonském Clark County, bylo vidět, že jí není do zpěvu.

Pro Smith to bylo první dostavení u soudu. „Hledám pouze spravedlnost. Doufám, že tomu bude brzy konec. Dělá z toho obtížné stání,“ prohlásila Jordan podle ABC o své kamarádce. „Doufám, že se něčemu přiučí. Říkala, že za to vezme veškerou zodpovědnost. Jediné, co udělala, bylo lhaní. Nemyslím si, že jí na tom vůbec záleží,“ dodala. „Kamarádka“ strčila dívku (16) z mostu: Ani se jí neomluvila. Mohla ji přitom zabít

„Taylor neustále chodí tam, kde je Jordan, a dělá obtíže, kdekoliv chce být Jordan s kamarády,“ dodala maminka Genelle pro KPTV. Přitom se jí měla vyhýbat. Za lehkomyslné ohrožení na zdraví hrozí Taylor až roční vězení a pokuta v přepočtu 115 tisíc korun.