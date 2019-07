Žokejku (†60) zabilo recyklovatelné brčko v drinku: Prorazilo jí díru až do mozku!

Šetrné k přírodě, nebezpečné lidem – řeč je o ekologickém kovovém brčku. Bývalá žokejka Elena Struthers-Gardnerová (†60) zemřela poté, co upadla na zavařovací sklenici s kovovým šroubovacím uzávěrem, z níž čouhalo právě kovové brčko. To ženě projelo okem a způsobilo jí smrtelné poranění mozku. Její partnerka Mandy ji nalezla mrtvou v jejím domě v anglickém městě Poole v hrabství Dorset.

K nehodě, při níž bývalá žokejka Elena Struthers-Gardnerová (†60) z britského města Poole nešťastně zahynula, došlo 22. listopadu. Žena si zrovna nesla sklenici s kovovým víčkem, z nějž čouhalo nerezové brčko. Elena (známá také jako Lena) náhle upadla, dlouhý kus kovu jí propíchl oční bulvu a pronikl až do mozku, kde jí způsobil smrtelné zranění.

Její manželka Mandy Struthers-Gardnerová řekla: „Vešla jsem do kuchyně a viděla Lenu, jak leží přede dveřmi mezi doupětem (místnost, kde se dívala na televizi) a kuchyní. Vydávala chrčivé zvuky. Její sklenice ležela netknutá na podlaze a brčko bylo stále přichycené k víčku. Všimla jsem si, že ho má vražené do hlavy. Zavolala jsem ambulanci, a zatímco jsem hovořila, Lena přestala dýchat. Dispečerka mi řekla, abych ji otočila. Oddělala jsem sklenici z brčka a otočila Lenu na záda. Spatřila jsem, že se jí brčko zarazilo do levého oka,“ dodala.

Lenu převezli do nemocnice v Southhampton v hrabství Hampshire. „Tam mi řekli, že její zranění je natolik vážné, že je nepravděpodobné, že ho přežije. Vidělo ji několik specialistů, ale všichni řekli, že nemohou nic udělat,“ dodala Mandy.

Vyšetřovatelé zjistili, že Lena utrpěla ve svých 21 letech mnohonásobné zlomeniny bederní páteře při jízdě na koni, kvůli nimž se později nemohla dobře pohybovat. Navíc trpěla nesnesitelnou bolestí, kvůli níž měla podle její manželky sklony z ničeho nic zkolabovat. Pro úlevu od bolesti měla předepsaný fentanyl a byla také závislá na alkoholu. Již několik měsíců před smrtí pila denně půl litru vodky s džusem. Ty si míchala právě do sklenice s nerezovým brčkem, kterou dostala jako narozeninový dárek.

Asistent koronera Brendan Allen řekl: „Nemáme dostatek důkazů, abychom objasnili, jak Lena upadla. Zatím nemohu říci, jestli to způsobilo snížení dávek fentanylu. V její moči nebyl přítomný žádný alkohol, tudíž intoxikace k jejímu pádu nepřispěla. Lidé by si měli dávat velký pozor, když používají kovová brčka.“

Inspektor Wayne Seymour, který vedl vyšetřování, prohlásil, že se jedná o skutečně neobvyklý případ. Dokonce ani doktoři nikdy dříve neviděli takové zranění. Manželka Mandy pověděla: „Moc mi chybí, odešla příliš brzy. Doufám, že se stejná věc nestane někomu dalšímu.“ Předejít by tomu podle jeho mínění mělo to, že lidé nebudou kovová brčka zasouvat do pevně utažených víček s otvorem uprostřed.