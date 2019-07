Chlapec (†2) zmizel ze své postýlky: Druhý den ho našel soused mrtvého ve svém autě

Neuvěřitelných patnáct hodin pátrala texaská policie po Sarbeshovi Gurungovi z města Denton. Dvouletý chlapec zmizel ze své postýlky, kam ho uložila jeho máma, aby si po obědě odpočinul. Policie pročesala každý kout v okolí domu.

Strážci zákona předpokládali, že se malý chlapec nemohl dostat daleko. Venku panovalo obrovské horko. V úterý podle The Sun teploty v Texasu dosahovaly k 34 °C. Zdrcení rodiče, kteří se do Spojených států přestěhovali před čtyřmi lety z Nepálu, věřili, že se jejich chlapec najde živý a zdravý. Pátrání však mělo tragický konec.

Tělo chlapce našel soused v SUV ve středu, když kolem šesté rodiny ráno odjížděl do práce. „Jsme zdrceni. Rodina je zdrcena. Matka je v současné chvíli pod dohledem lékařů. Měla panický záchvat, když se to dozvěděla,“ řekl policejní důstojník Frank Dixon.

Chlapec patrně do černého vozidla s tmavými skly, v němž teploty dosahovaly 50 °C, vlezl sám. „Teď není čas, abychom ukazovali prstem, a není čas na to, abychom vznášeli obvinění. Je čas k tomu, abychom se shromáždili a společně truchlili a společně to překonali,“ uvedl Dixon a dodal, že strážci zákona nehodlají nikoho vyslýchat ani vznášet obvinění, jelikož se nejednalo o vraždu. Chlapec zřejmě zemřel na přehřátí, to však potvrdí pitva.