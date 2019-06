Matka nechala batole hodinu v rozpáleném autě: Když dítě vysvobodili, trápilo ji rozbité okénko

Každý rok na to upozorňují noviny, televizní stanice i záchranáři. V létě nenechávejte své děti zavřené v autě, protože na přímém slunci se může vůz proměnit v rozpálenou pec.

I přes opakovaná varování se ale každý rok objeví mnoho případů nezodpovědných rodičů, kteří své ratolesti v autě buď zapomenou, nebo prostě lehkovážně odloží, a jdou si třeba nakoupit. Nezřídka se pak stává, že dítě nesnesitelné horko nevydrží a zemře.

Tak naštěstí nedopadl 18měsíční chlapeček z anglického Essexu, kterého nechala jeho matka v sobotu sedět v autě na slunci. Dítě v rozpáleném autě strávilo zhruba hodinu.

Kolem auta se zamčeným dítětem se rychle sešel dav lidí, kteří řešili, co udělat. „Bylo to neuvěřitelné. Užívali jsme si venku krásný den, když jsme se dozvěděli o plačícím chlapečkovi zavřeném v autě. Záchranáři se pokoušeli dostat dovnitř. Lidé hledali rodiče toho dítěte. Neukázali se ani za dalších deset minut, bylo to hrozné,“ popsala událost Cheryl Thomasová (42) deníku Daily Mail.

„Bylo horko, já jsem se po chvíli venku spálila. Jak muselo být asi tomu chlapečkovi vevnitř? Je mi do breku, když si představím, čím si musel projít,“ dodala svědkyně.

Chlapečka z rozpáleného auta nakonec zachránili až hasiči, kteří museli autu rozbít okénko. Dítě plakalo a bylo viditelně rozrušené, však také v autě strávilo minimálně hodinu a teploty venku dosahovaly asi 25 stupňů Celsia. V autě tak bylo o několik desítek stupňů víc!

Zrovna když se chlapeček konečně dostal ven, u auta se objevila žena, která se o něj starala. Podle svědků šlo pravděpodobně o matku, jde ale o nepotvrzenou informaci. „Najednou se zjevila, nikdo nevěděl, že je to jeho matka. Nevypadala, že by ji nějak zasáhlo, co se stalo. Bůhví, kde byla,“ uzavřela Cheryl.

Podle jiných svědků nezodpovědná žena přeci jen emoce projevila. „Vypadala, že ji víc mrzí, co se stalo s jejím autem!“ okomentovala událost na Facebooku Jackie Waughmanová. Údajná matka chlapečka pak strávila asi 30 minut hovorem s policisty, kteří ji nakonec nechali odjet.