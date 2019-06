Tříměsíční holčička zemřela v rozpáleném autě. Unavená matka ji tam zapomněla

Šerifská kancelář v okresu Butler County v Kansasu obdržela v sobotu odpoledne znepokojivý telefonát. Čtyřiačtyřicetiletá matka volala o pomoc poté, co zjistila, že její tříměsíční dcera na zadní sedačce auta nedýchá. Podle americké televize KAKE-TV žena vyšetřovatelům řekla, že přijela domů z párty pro nastávající matky okolo 12:30. „Říkala, že byla velmi unavená,“ uvedl místní šerif Kelly Herzet.

Pracovník jeslí zapomněl holčičku (†6 měsíců) v autě: Uvařila se zaživa

„Několik nocí předtím byla na nohou. Nevím, jestli to bylo kvůli dětem nebo z jiného důvodu, ale cítila, že potřebuje spánek. Šla si lehnout okolo 12:30 a spala do čtyř odpoledne. Je to tragédie. Tříměsíční dítě zemřelo. Ať už to bylo rukou pachatele nebo uvnitř auta, je to pořád dítě,“ doplnil Herzet. Jméno dívky, ani matky policie nezveřejnila. Matka je vdaná žena se šesti dětmi, z nichž 5 je adoptovaných. Jejich věk je v rozmezí od 3 měsíců do 13 let.

„Vypadají jako slušná rodina s dobrým vychováním. Dobře se o děti starají,“ sdělil Herzet a dodal: „Jak jsem již řekl, je to obrovská tragédie, co se tam stalo.“

Policistka si to rozdávala s nadřízeným, její dcera (†3) mezitím umírala v autě. Dostala tvrdý trest!

Podle neziskové organizace KidsandCars.org (Děti a auta) v letošním roce doposud v USA zahynulo 11 dětí kvůli přehřátí v autech. Loni bylo takovýchto případů 52. V průměru během roku zahyne tímto způsobem 37 dětí jen ve Spojených státech. KidsandCars rodičům radí, aby odkládali své peněženky a kabelky na zadní sedačky vedle svých dětí. Tím by se mělo snížit riziko, že zapomenou, kde jejich děti jsou.