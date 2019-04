Drama v Mělníce: Holčička byla zamčená v autě na slunci! Vysvobodili ji až hasiči

Stačí vteřina a malér je na světě. Maminka Lucie z Mělníka o tom ví své. Ve středu dopoledne zaparkovala auto u domu, vystoupila, a když vůz obcházela, aby vyndala dcerku z autosedačky, uslyšela „CVAK!“ centrálního zamykání dveří. Auto bylo zavřené! Slunce však zatím naštěstí nemá takovou sílu jako v létě, kdy by šlo o vteřiny. Holčička i pes by během chvíle v roztopeném autě mohli bojovat o život.

Lucie se sama do vozu dostat nedokázala, nečekanou situaci ale maminka vyřešila bravurně – na nic nečekala a okamžitě zavolala tísňovou linku. „Otevřít ho museli až přivolaní hasiči, kteří předali dítěti plyšáka a dítě matce,“ sdělili na sociální síti hrdinové okamžiku. Maminka byla hasičům samozřejmě velice vděčná a nezapomněla jim pod jejich příspěvkem poděkovat. „Moc a moc děkuju! Jste úžasní!“ rozplývala se.

Za zamčení auta prý může neposedný pes. „Byla to vteřina, kdy jsem obcházela auto, abych vyndala dceru. Pes šlápnul na centrál a bylo to v pr…,“ popsala šťastná maminka na sociální síti s tím, že rozhodně nepatří k těm nezodpovědným rodičům, kteří nechávají své malé děti v autě na přímém slunci a jdou si třeba nakoupit. „Nenechala jsem ji čekat v autě, nebojte,“ ujistila veřejnost.

Pochopení pro maminčinu situaci vyjádřilo na facebooku mnoho uživatelů. „Psi jsou kutilové. Hlavně že se nic vážného nestalo,“ napsala Irena K. „To se stane, byla to vteřina a pejsek byl rychlejší. Paní neváhala a hned volala. Nemám co vytknout. Příběh se šťastným koncem,“ neopomněl pochválit duchapřítomnou maminku Petr J. Úlevu nad tím, že se nic nestalo, vyjádřila i Petra C. „Je fajn číst zprávy s takto dobrými konci,“ napsala.