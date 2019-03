Důchodce v protisměru na Královéhradecku čelně naboural auto s batoletem (1)! Dítě skončilo v nemocnici

Hlavní silniční tah z Hradce Králové do Polska v sobotu po poledni na několik hodin zablokovala hromadná autonehoda. Ke srážce tří aut došlo, když 78letý řidič, který jel směrem na Hradec Králové, náhle vjel do protisměru a čelně se srazil s jiným automobilem. Seniora a jeho spolujezdkyni záchranáři převezli do nemocnice, stejně tak roční batole z druhého vozu.