Pracovník jeslí zapomněl holčičku (†6 měsíců) v autě: Uvařila se zaživa

Matka pětiměsíční holčičky, kterou svěřila do péče společnosti Ewing's Love & Hope Preschool and Academy, ve středu zavolala do školky a chtěla vědět, jak se její dceři daří. Řekli jí ale, že holčičku nikde neviděli. Nešťastná žena okamžitě dorazila do střediska, kde objevila svou dcerušku uzavřenou v autě. Zaměstnanci jí řekli, že nevědí, jak dlouho tam zůstala. Žena neprodleně zavolala policii.

Chlapec (†4) zemřel v rozpáleném autě, kde ho schválně nechal jeho otec

„Snažili jsme se ji resuscitovat a transportovali ji do nemocnice,“ pověděli policisté. Dívenku převezli do dětské nemocnice Wolfsons, ale okolo třetí hodiny odpoledne ji prohlásili za mrtvou.

Bankéř zapomněl v rozžhaveném autě dceru (†21 měsíců). Umírala sedm hodin

Ve středu večer zatkli policisté majitele společnosti Darryla Ewinga (56) kvůli podezřeníze zanedbání dítěte. Zároveň však informovali, že dalších 14 dětí v zařízení bylo v pořádku. Floridské ministerstvo dětí a rodin oznámilo, že společnost neinformovala, že bude převážet děti autem. Uvedlo také, že nechalo zastavit činnost školky, která funguje od roku 2016.