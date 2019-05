Střelec

Neschovávejte se v ústraní a raději se vydejte do víru nočního života. To vám udělá po pracovním shonu moc dobře. Opět jste v kondici a hýříte vtipem. Následujte své srdce a nedopusťte, aby se to pokazilo. V lásce se blýská na lepší časy a skórujete.