Řidiče vozu Seat Altea si všimli policisté v Domažlické ulici, jel ve směru od centra města. „Před čerpací stanicí byl stavěn policejní hlídkou, a to z jedoucího služebního vozidla za použití výstražného světelného zařízení doplněného nápisem STOP POLICIE,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Na řidiče to mělo ale úplně opačný účinek. Sešlápl plyn a pokusil se ujet. Daleko se ale nedostal. „Nezvládl průjezd kruhovým objezdem, dostal s vozidlem smyk a vyjel vpravo mimo komunikaci,“ řekla Brožová. Auto se zastavilo až o sloup elektrického vedení.

Nezraněnému řidiči dali policisté na místě dýchnout. Alkohol před jízdou nepil. „Test na přítomnost omamných a psychotropních látek však odmítl, stejně tak lékařské vyšetření spojené s odběrem krve,“ dodala Brožová.

Dále se zjistilo, že řidič neměl za volantem co dělat. Soud mu totiž zakázal řízení, a to až do letošního září. Neukázněný řidič tak má policistům co vysvětlovat.

