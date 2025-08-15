Ve Strmé straší naháč! Chodí po čtyřech jako zvíře
V části obce Revúca na Slovensku řeší obyvatelé vskutku nevšední incident. V menší části zvané Strmá jim pobíhá neznámý naháč! Chodí přitom po čtyřech, objevuje se jenom v noci. Místní v okolí už několik dní hlídkují.
Nemá na sobě zhola nic a po obci chodí po čtyřech. Místní „lesního muže“ potkávají už řadu dní. „Skákal přes dvoumetrový plot, aniž by se ho třeba dotkl. Do tváře jsem mu neviděl, jen na zadní část těla. Byl nahý, hubený. Normálně vypadal jako člověk, jen se divně pohyboval,“ uvedl jeden z místních televizi JOJ.
„Šli jsme kolem bytovek, stál tam na čtyřech a díval se na nás,“ popsal další z obyvatel. Nikomu se ho zatím nepodařilo vyfotit. Když se o to kdokoliv pokusil, muž okamžitě zmizel.
Na sociálních sítích se ovšem šíří podoba muže, který lesního muže připomíná. Má jít o muže, který se před rokem toulal v okolí Košic. Našel si lesní muž nový rajon?
„Nemohu vám to na sto procent potvrdit. Do tváře jsem mu neviděl. Zkrátka vypadal jako ten člověk na fotografii,“ dodal místní. Obyvatelé mají strach, muži tak po nocích hlídkují!
Na místo už několikrát vyrážela i policie. Podle mluvčí Krajského ředitelství Policejního sboru v Banské Bystrici Petry Kováčikové ale v okolí žádnou podezřelou osobu policisté nezpozorovali.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.