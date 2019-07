Máma Adriana (†39) zemřela po útoku kyselinou: Policie stále nedopadla útočníka! Rodina žije ve strachu

Adriana pocházející ze slovenského města Nové Zámky ráno začátkem dubna venčila psa. Když vyšla z domu, na cestě potkala sousedku. Minula se s ní a pokračovala dál, ovšem tam narazila na útočníka. „Obešly jsme se, šla jsem nahoru a mezitím se stala ta tragédie,“ řekla sousedka, která se vracela domů z noční směny, pro sme.sk.

Několik metrů od domu jí zatím neznámý útočník vychrstl do obličeje kyselinu sírovou! „Policie v Nových Zámcích přijala v pátek (12. dubna, pozn. red.) po půl šesté oznámení, že na Nábřežní ulici v Nových Zámcích neznámá osoba polila neznámou žíravou látkou na tváři ženu venčící psa,“ uvedla tehdy policie na sociálních sítích. Pomoc si zavolala Adriana sama. „Tady na zemi, přímo před vchodem z ní strhávali šaty. V tom domě bydlí i její máma. Viděla jsem ji, jak nastupuje do auta. Měla opuchlou tvář a rameno,“ popsala děsivou scénu sousedka pro Pluska.sk.

Záchranáři převezli Adrianu do nemocnice, ovšem svůj boj o život prohrála. Zemřela v nemocnici v ukrutných bolestech dvě hodiny poté, co ji tam transportovali. Policie od té doby pátrá po útočníkovi. Strážci zákona od začátku vyšetřování pracují s tím, že šlo o cílený zločin. Ovšem od útoku uběhly již tři měsíce a útočník se stále nenašel.

Známý Adriany tvrdí, že by za tím mohl být její expřítel. „Měla přítele, se kterým se prý rozešla,“ uvedla tehdy Adrianina sousedka. S přítelem měla Adriana chodit dlouhých patnáct let, ovšem posléze se rozešli a měli mezi sebou spory. Že za brutálním útokem stojí Adrianin bývalý přítel, se domnívá i její máma. „Stále tvrdí, že je za tím on. I to, že se velmi bojí. Lucie, Adrianina jediná dcera, je v zahraničí a bojí se jet domů,“ řekla pro Pluska.sk známá matky Adriany. „Lucii dali individuální studium, ale i tak však bude muset přijet do školy na zkoušky. Do bytu, ve kterém žila s mámou, však údajně nepůjde. Nedokáže to. Teď tam nebydlí nikdo,“ dodala rodinná známá.