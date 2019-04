Máma Adriana (†39) zemřela po „cíleném útoku“ kyselinou: Zaútočil na ni bývalý přítel?

Adriana (†39) venčila svého psa, domů se však už nevrátila. Na svědomí ji má muž, který jí vychrstl do obličeje kyselinu! Žena útok nepřežila. Po zesnulé oběti odporného útoku zůstala devatenáctiletá dcera Lucie. Podle policie šlo navíc o plánovaný a cílený zločin! Stojí za útokem zhrzený bývalý přítel?

Obrovské zvěrstvo se stalo ve slovenském městě Nové Zámky. Maminka 19leté Lucky, Adriana. F. se v pátek ráno vydala na procházku se psem. Vyšla z domu a na cestě minula jednu sousedku, která se vracela domů z noční směny. „Obešly jsme se, šla jsem nahoru a mezitím se stala ta tragédie,“ řekla sousedka pro server sme.sk.

Několik metrů od paneláku Adrianě neznámý útočník chrstl do tváře kyselinu. „Policie v Nových Zámcích přijala v pátek ráno po půl šesté oznámení, že na Nábřežní ulici v Nových Zámcích neznámá osoba polila neznámou žíravou látkou na tváři ženu venčící psa,“ napsala na facebookový profil slovenská policie.

Adriana si sama zavolala ještě pomoc. Poté, co na místo dorazila záchranná služba, byla přijata na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Svůj boj ale prohrála. Zemřela po sedmi hodinách od přijetí do nemocnice.

„Žíravina způsobila těžké poranění s následným selháním životních funkcí vedoucím k smrti. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast,“ uvedl mluvčí Fakultní nemocnice s poliklinikou v Nových Zámcích pro web topky.sk.

Podle kamarádky zavražděná žena pracovala jako účetní a právě si našla nové zaměstnání v Německu. Tam se však již nedostane. Strážci zákona v současné době pátrají po pachateli.

Podle informací televize Markíza by mohl být útočníkem bývalý přítel Adriany, to však policie nepotvrdila. Strážci zákona pouze uvedli, že se jednalo o plánovaný čin. „Byl tam úmysl. Nešlo o čin nějakého maniaka, který by ohrožoval veřejnost,“ uvedl podle sme.sk náčelník policie Jozef Tököly.

Podle expertů by motivem mohla být žárlivost nebo pomsta. „Předpokládejme, že když se někdo rozejde, tak si bývalý partner myslí, že jste ho nějakým způsobem podvedli, zradili, že jste mu ublížili. A chce vám dát najevo to, jak velmi. Vztahy jsou nejisté, mnoho lidí ale právě nejistotu rozchodu vnímá velmi špatně,“ uvedla pro web topky.sk sexuoložka Danica Caisová.