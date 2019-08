Chtěla prý jen zklidnit hádku a následnou rvačku v plzeňském nočním klubu, tak vychrstla na své známé to, co jí jako první přišlo pod ruku. Jenže se jednalo o 95 procentní kyselinu sírovou a Anna K. (47) tak dva muže a jednu ženu vážně poleptala. Za to má podle rozsudku Krajského soudu v Plzni strávit šest let ve vězení a poškozeným zaplatit přes milion korun.

Ženě, která pochází z Moldávie ale má české občanství, hrozilo až 12 let za mřížemi. Loni v březnu totiž v nočním klubu na Americké třídě v Plzni chtěla po svých známých, se kterými předtím popíjela v baru, aby jí zaplatili za pokoj, jako by ho užili k sexuálním službám. To se ale nestalo, následovala hádka a ta přerostla ve rvačku.

„Obžalovaná vzala láhev, kde byla 95procentní kyselina sírová. Tou polila dva muže a jednu ženu, kteří byli předtím na pokoji. Pronásledovala je do průjezdu a dál na ně žíravinu lila,“ uvedl státní zástupce Pavel Racek.

Několik operací

Zranění poleptaných byla vážná. Nejhůře dopadl Petr N., který utrpěl poleptání 1. a 2. stupně na hlavě, bedrech, zádech a rukou. Na popáleninové klinice v Praze na Vinohradech musel podstoupit čtyři operace. Další zranění, Jan M. a Ivana J., byli poleptáni na obličeji, krku trupu, rukou, zádech a nohou. I je na Vinohradech museli operovat.

Prý spěchala na vlak

Útočnice se hájila, že je chtěla jen zklidnit. Napadli prý totiž muže, který se jí zastal. „Měla jsem strach, že ho zabijí. Strčili do mě a zlomila jsem si nohu. Vůbec jsem to necítila. Chtěla jsem na ně chrstnout vodu, jako to dělám doma, když se perou psi. Vzala jsem z úklidového prostoru láhev a polila je,“ popsala obžalovaná žena.

Prý si neuvědomila, co na ně leje. „Byla to nešťastná náhoda. Také není pravda, že jsem po nich chtěla peníze za pronájem pokoje kvůli sexu. Chtěla jsem jen, aby všichni odešli, protože jsem spěchala na vlak,“ dodala Anna K.

Na vynesení rozsudku obžalovaná nepřišla, je totiž hospitalizovaná na psychiatrii. Před 14 lety jí při přestřelce v Moldávii zemřel v náručí manžel a ona od té doby podle svého obhájce trpí duševní poruchou. Rozsudek není pravomocný.

VIDEO: Obžalovaná žena polila své známé v nočním klubu loni v březnu kyselinou. délka: 00:34 Video V Plzni útočila žena kyselinou. Romana Vébrová