Jakub (†28) zemřel po ráně pěstí na diskotéce: „Kámo, to bude dobrý,“ uklidňoval ho útočník

Krajský soud v Českých Budějovicích řeší obžalobu 30letého Jakuba F., který loni v prosinci podle obžaloby napadl v nočním baru o dva roky mladšího Jakuba V. Ten po úderu pěstí upadl do bezvědomí a následující ráno zemřel v nemocnici. Muži, který ho zranil, hrozí až 16 let za mřížemi.

Oslava narozenin v jindřichohradeckém Paradise Clubu skončila 14. prosince 2018 tragédií. Jakub V. (†28) tam slavil kamarádovo jubileum, když si ho vyhlédl naprosto cizí člověk a napadl ho. Svědci útok označili za bezdůvodný. Jakub dostal od agresora ránu pod bradu, po které upadl do bezvědomí. Napadený po několika hodinách zemřel v nemocnici, pro agresora si nedlouho po útoku přijeli domů policisté. O případu informuje portál iDnes.cz.

Obžalovaný Jakub F. (30) u soudu popsal, co incidentu předcházelo. Oběť neznal, oba muži se poprvé setkali po druhé ráno na toaletách jindřichohradeckého Paradise Clubu. „Vůbec nevím, co se stalo. Předtím se pořád něčemu smál. Myslel jsem si, že mně. Pak vyšel za mnou. Byl vyšší, bál jsem se, že mě chce napadnout. Dal jsem mu nejdřív hlavičku a pak pěstí,“ cituje obviněného server iDnes.cz. Následků úderu se agresor podle svých slov zalekl.

„Napadlo mě, že jsem to asi přehnal. Sklonil jsem se a řekl mu: Kámo, to bude dobrý. Ale on jen bezvládně ležel,“ popsal. Jakub F. v nastalém zmatku utekl zadním vchodem, přátelé ho pak odvezli domů, kam zanedlouho dorazili i policisté.

Ať trpí ten, co ti to udělal! Jakub (†28) nepřežil rvačku v Jindřichově Hradci, kamarádi viníkovi přejí to nejhorší

Obžalovaný byl v minulosti potrestán za výtržnictví a ublížení na zdraví. Pozůstalým, kteří byli přítomní v soudní síni, se omluvil a nabídl jim jako odškodné našetřených 300 tisíc korun. Matka zesnulého však žádá částku přesahující milion korun.

Přátelé Jakuba V. popsali, že jejich kamarád byl napaden bezdůvodně, jeho smrt je velice zasáhla. „Ten kluk, co umřel, byl nejhodnější kluk, co znám, nikdy by nikomu neublížil. On si tohle nezasloužil,“ napsal na sociální síť jeho známý Brony. „Kamaráde, ať je ti země lehká. Budeš mi moc chybět, takového kamaráda už nenajdu. A ten zm*d, co ti to udělal, ať trpí do konce života,“ vzkázal pár dní po tragédii Martin.

Agresor je podle všeho stíhán za těžké ublížení na zdraví se smrtelným následkem. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu až 16 let vězení.