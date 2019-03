20 let stará vražda podnikatele před soudem: Vyvázne manželka a bratr bez trestu?

Obžaloba od začátku vyšetřování vraždy pracovala s verzí, že sourozenci, tedy manželka podnikatele Zdeňka a její bratr Martin K., měli vraždu naplánovat ze zištných důvodů. Státní zástupce má za to, že v případu hrál velkou roli majetek a spory okolo něj. Obžaloba uvádí, že jeho celková hodnota přesáhla v té době 23 milionů korun.

Jak píše deník MF Dnes, rodinný spor vygradoval ve vile na pražské Ořechovce. „Obžalovaný Martin K. čtyřmi výstřely z podomácku upravené střelné zbraně 6,35 mm Browning opatřené tlumičem vystřelil na poškozeného. Čin spáchal na základě návodu své sestry,“ řekl podle deníku před soudem státní zástupce Vladimír Pazourek. Následně uvedl, že Martin K. s kumpánem naložili tělo podnikatele do vozu značky BMW a transportovali jej ke 45 kilometrů vzdálenému rybníku, kde ho nechali ležet. Automobil měli následně odstavit u Podbořan v Karlovarském kraji a místo činu po sobě důkladně uklidit. Zbraň podle státního zástupce zmizela v rybníce Strnad.

Rybník, kde našli tělo mrtvého podnikatele | TV Prima

Pachatel může odejít bez trestu

Vyšetřováním vraždy byla tehdy pověřena pražská kriminálka, která však byla bezmocná. Policie svoji práci obnovila až před dvěma lety, kdy se jí ozval právě kumpán, jenž měl tělo podnikatele spolu s Martinem K. uklízet. Obvinění se bát už nemusel, a to díky promlčení a dlouhému časovému odstupu. Martin K. se na základě jeho výpovědi nakonec doznal k tomu, že Itala střelil dvakrát do hlavy. Popřel ale původní zištný motiv a odmítl, že by se na jeho činu jakkoli podílela jeho starší sestra. Pokud by mu nyní nebylo soudem prokázáno to, že jednal kvůli finančnímu prospěchu, řízení by se muselo zastavit.

Proč? Promlčení skutku se totiž v tomto případě odvíjí od právní kvalifikace, respektive výše trestní sazby.

Bránil svoji sestru, Ital byl agresivní

Obžalovaný Martin K. před soudem v tuto chvíli argumentuje tím, že pouze bránil svoji sestru, která se bála o svůj život, což před soudem podle MF Dnes potvrdili i někteří svědci. Jiní zase uvedli, že se jim Martin K. svěřil se záměrem se Itala zbavit. Není však jasné, zda nemyslel jen to, že ho chce vyštípat z rodiny. Další obžalovaná, sestra Zdeňka soudu sdělila, že se hrůzy oné noci dozvídá až nyní. S manželem se prý hodlala rozvést, týral ji a bil. Důvodem agresivního chování prý bylo mimo jiné i to, že se na konci devadesátých let Ital silně zadlužil, což by nekorespondovalo s původním motivem sourozenců přijít k majetku.

U soudu také vypovídal tehdy mladistvý syn obžalované. Ten uvedl, že byl jeho otčím agresivní. „Ital se k nám nechoval pěkně. Mně říkal psí synu,“ sdělil.

Pokud by soud uznal obžalované vinnými, hrozilo by jim podle tehdejšího trestního zákona 12 až 15 let odnětí svobody.