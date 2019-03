Odhozenému miminku na tvářích zmrzly i slzy: Matku-vražedkyni dopadli po 38 letech

Policisté už nejspíše ani sami nedoufali, že se toho dne dočkají. A aby také ano, když od nálezu mrtvého tělíčka čerstvě narozeného chlapečka uběhlo 28. února letošního roku už 38 let. Teď je ale vše jinak a jeho matka konečně sedí v poutech ve vazební věznici.

Zadržená žena se jmenuje Theresa Bentaas (57) a kriminalisté se na ni zaměřili poté, co se její DNA shodovalo s tím, jež v roce 2009 odebrali experti z exhumovaného těla oběti. Obviněná je z vraždy prvního i druhého stupně a kauci soudce stanovil na v přepočtu téměř pět milionů korun. Dotyčná by měla být chlapečkovou matkou.

Bentaasová, která se z místa, kde nalezli její mrtvé dítě, nikdy neodstěhovala, se prostřednictvím svého manžela, jenž by měl být i biologickým otcem dítěte, nechala slyšet, že činu celý život lituje. Těhotenství ve svých devatenácti letech prý tajila před rodinou i přáteli a svůj hrůzný čin označila za mladickou nerozvážnost. Její muž o ničem prý nevěděl a policie ho tak neobvinila.

Malého chlapečka, zabaleného v červené dece, našel u krajnice silnice nedaleko Sioux Falls projíždějící Lee Litz. Když pak prý zastavil svůj Jeep, byl v šoku. Děťátko v dece bylo čerstvě narozené, celé od krve a nedýchalo. Na tvářích mělo zamrzlé slzičky. „Vidět miminko takhle zahozené. Kdo tohle může vůbec udělat,“ nechal se tehdy slyšet. Celé město v Jižní Dakotě se tehdy semklo, chlapečka obyvatelé pojmenovali Andrew John Doe, nakoupili mu kupu hraček a vystrojili překrásný obřad, aby mělo dítě důstojný pohřeb. Vyšetřovatelé byli jeho případem téměř posedlí a všichni celou dobu doufali, že spravedlnost jednou vyjde na světlo.

„Já vím, že to bude znít jako klišé, ale my jsme to nikdy nenechali být,“ nechal se na tiskové konferenci slyšet hlavní vyšetřovatel případu detektiv Michael Webb.