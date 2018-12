Ať trpí ten, co ti to udělal! Jakub (†28) nepřežil rvačku v Jindřichově Hradci, kamarádi viníkovi přejí to nejhorší

Tragicky skončila páteční oslava narozenin v prostorách bowlingu v Jindřichově Hradci. Jakub, který zde slavil s přáteli kamarádovy narozeniny, byl údajně bezdůvodně napaden. Policie nespecifikovala, jak přesně ke rvačce došlo. Jakub skončil v nemocnici, ale v sobotu ráno zemřel. Podle kamarádů dostal ránu do spánku.

"Kamaráde, ať je ti země lehká. Budeš mi moc chybět, takového kamaráda už nenajdu. A ten zm*d, co ti to udělal, ať trpí do konce života," napsal Jakubův kamarád Martin. Snad každý, kdo zesnulého mladíka znal, je v šoku. "Ten kluk, co umřel, byl nejhodnější kluk, co znám, nikdy by nikomu neublížil ani nic neudělal. On si tohle nezasloužil," smutní Brony.

O rok starší útočník skončil po činu ve vazbě - policisté ho obvinili z ublížení na zdraví s následkem smrti. Podle místních šlo o známou firmu a bylo jen otázkou času, kdy někomu vážně ublíží.

Jindřichohradecký bowling je nechvalně známý již z minulosti - právě tam se započala jiná tragédie, jak připomněl Deník.cz. Odsud odcházela v noci z 19. na 20. prosince 2008 z vánočního večírku Soňa Illeová. Jenže domů už nedošla, její tělo našli v březnu rybáři na Jemčině.

Soňa byla nahá a měla ruce svázané páskou. Chyběly jí šperky, které možná mohly kolovat po zastavárnách. Dodnes se policii nepodařilo najít Sonina vraha, přestože to chvílemi vypadalo, že jsou na stopě pachateli či alespoň svědkovi.