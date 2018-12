GIBS šetřil policistu kvůli facce: Vladimír se zastřelil a nechal po sobě dvě děti

Sebevražda kriminalisty Vladimíra L. z Českých Budějovic otřásá Českem. Zkušený policista se měl zastřelit poté, co GIBS, který ho vyšetřuje za zfackování podezřelého při výslechu, rozšířila seznam trestných činů, z nichž ho viní. Veřejnost včetně mnohých policistů se bouří a mluví o vykonstruovaném obvinění. Bezpečnostní složky nyní uspořádali sbírku na pomoc pozůstalým - po Vladimírovi zbyla manželka a dvě děti.

Vladimír L. se zastřelil v úterý 11. prosince u sebe na chatě - podle Deníku prakticky bezprostředně po výslechu na GIBSu. Tam mu vyšetřovatelé sdělili, že mu rozšířili obvinění v případu, který řeší od září. Muž měl spolu se svým kolegou dát facku vyslýchanému recidivistovi Rodrigézovi a přinutit ho k doznání.

GIBS k obvinění přidal i vydírání a zneužití pravomoci úřední osoby. Vladimír údajně celou věc neunesl a při představě, že by byl od policie vyhozen si radši vzal život. Lidé obeznámení se situací ovšem tvrdí, že celé obvinění bylo vykonstruované - sám zfackovaný recidivista u soudu vypověděl, že s vyšetřujícími kriminalisty - tedy i s Vladimírem L. - nebyl problém. Sám nic nenahlásil - ozval se mu GIBS a až pak uvedl informace o donucování. Vladimír se k facce ale prý přiznal.

„Na Rodrigéze měl být podle GIBSu u nás činěn nátlak. On u soudu vypoví, že si nikdy na nic nestěžoval, nic nikdy neoznámil a něco řekl až na základě toho, že za ním chodil GIBS. Kdo tu tedy na koho vykonává ten nátlak? Jak je možné, že nás vyšetřují naši bývalí kolegové z našeho oddělení? Jak je možné, že GIBSu to dozorují stejní státní zástupci, kteří s námi do nedávné doby dlouhá léta spolupracovali?" rozčiluje se na sociálních sítích Vladimírův kolega.

„Jsme největší oddělení v Jihočeském kraji s nejlepšími výsledky. Na těch výsledcích se podílel i on. Zachránil lidský život, před soud přivedl nespočet pachatelů závažné trestné činnosti, mnoha lidem pomohl, byl stoprocentně spolehlivý," dodává. Vladimír byl spolu se svým kolegou v roce 2012 prezidentem oceněn za záchranu ženy, kterou už málem považovali za utonulou.

Zesnulý policista po sobě navíc nechal manželku a dvě děti. Kolegové z bezpečnostních složek se rozhodli uspořádat sbírku, aby jim alespoň trošku vypomohli. „Pojďme se opět semknout a pomozme manželce a dvěma dětem po našem kolegovi V. L. Uvedené je náš první krok a okamžitě konáme dále. Tohle nenecháme bez povšimnutí!!" napsali na Facebooku.