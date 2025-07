Zamilovaný Milan (53) vylákal dívku (14) do zahraničí: Rodiče o ničem nevěděli!

Slovenská policie vyšetřuje případ Milana z Handlové, který do zahraničí vylákal teprve nezletilou dívku. Prý se do ní zamiloval! Interpol je vypátral až ve Skotsku. Otec i matka zůstali v šoku. Nikdo nic nevěděl, dívka prostě najednou nebyla doma.

Kromě policie se případem zabývá také sociálka. „V práci jsem zjistil, když jsem se přihlásil na EduPage, že dcera není ve škole. Když jsem přišel domů, nebyla ani doma. Byl to šok. Její matka také nevěděla o ní nic, ani babička,“ řekl pro televizi Markíza otec dívky.

Rodina se dozvěděla šokující pravdu. Jejich dcera ráno nasedla to taxíku s jistým Milanem. Otec okamžitě kontaktoval policii. „Kriminálka to prověřovala a letěla do Edinburghu. Přes Interpol ho dali hledat,“ dodal otec. Dívku policisté naštěstí našli.

Podle zjištění zmíněné televize měl Milan o děti dlouhodobý zájem. Měl si je dokonce vodit domů a pokoušet se je sexuálně zneužít. „Víš, teď mám na tebe velkou chuť sluníčko mé krásné,“ zněla jedna z údajných zpráv, kterou měl Milan napsat.

Milan se proti nařčení brání. Do dívky se údajně zamiloval, sexuální návrhy jí prý nedával. Děvče prý do zahraničí odjela dobrovolně.

Případem se policie i nadále zabývá.