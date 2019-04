Máma Adriana (†39) zemřela po útoku kyselinou: Dcera Lucie (19) se zhroutila!

Tragédie se stala v pátek ve slovenském městě Nové Zámky. Adriana (†39) venčila psa, když jí neznámý útočník chrstl do obličeje kyselinu! Žena na následky zranění zemřela. Dcera Adriany Lucie (19) se zhroutila!

Adriana vyšla v pátek ráno z domu, aby vyvenčila psa. Na cestě potkala sousedku, s níž se minula. „Obešly jsme se, šla jsem nahoru a mezitím se stala ta tragédie,“ řekla sousedka, která se vracela z noční směny pro server sme.sk. Několik metrů od baráku Adrianě neznámý útočník chrstl do tváře kyselinu. „Policie v Nových Zámcích přijala v pátek ráno po půl šesté oznámení, že na Nábřežní ulici v Nových Zámcích neznámá osoba polila neznámou žíravou látkou na tváři ženu venčící psa,“ napsala na facebook slovenská policie.

Adriana si stačila ještě zavolat lékařskou pomoc. „Můžeme potvrdit, že jsme přijali výzvu na tísňovou linku 155 se žádostí o pomoc ženě, kterou údajně někdo polil žíravinou a pálí ji tvář. Poslali jsme k ní okamžitě záchranáře, kteří ji ihned po ošetření převezli do nemocnice,“ řekla pro server Pluska.sk mluvčí záchranářů Alena Krčová.

„Tady na zemi, přímo před vchodem, z ní strhávali šaty. V tom domě bydlí i její máma. Viděla jsem ji, jak nastupuje do auta. Měla opuchlou tvář a rameno,“ řekla sousedka pro Pluska.sk. „Máma nebohé ženy koupila byt ve vedlejším paneláku před dvěma lety. Přestěhovala se sem, aby byla blíž k dceři a vnučce,“ dodal soused Jozef Berlík.

Žena byla převezena do Fakultní nemocnice s poliklinikou v Nových Zámcích na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Ovšem po sedmi hodinách od přijetí do nemocnice zemřela. Strážci zákona po útočníkovi pátrají. Podle vyšetřovatelů šlo o cílený zločin. „Měla přítele, se kterým se prý rozešla,“ uvedla sousedka. Adriana s ním měla chodit dlouhých patnáct let, ovšem vztah skončil rozchodem a pár měl mezi sebou spory.

Na Adrianu doma čekala dcera Lucie, která studuje střední školu. Podle informací serveru čas.sk měla máma s dcerou velmi dobrý vztah. Poté, co se Lucie dozvěděla, že se její máma domů už nevrátí, se zhroutila.