Otřesný incident se odehrál už v září 2017 v ruském městě Buďonnovsk. Útočník, který měl na sobě mikinu s kapucí a tvář měl zakrytou lékařskou maskou, zastavil na ulici u studentky a žádal po ní peníze.

Dívka ho však odmítla s tím, že peníze nemá a Čaparov na ni vychrstl kyselinu sírovou. O tři dny později se hrůzný útok opakoval. Agresor tentokrát ale zaútočil na dvě mladé dívky, které nechal na ulici poleptané a v hrozných bolestech.

„Viděli jsme, jak se kůže na jejím ramenu začala pálit. Ihned jsme volali záchranku,“ uvedla kadeřnice Světlana, která strašlivý útok zahlédla.

„Křičela, že je to bolestivé, že všechno pálí. Její rameno bylo hrozně poraněné. Její vlasy byly strašně horké, řekli, že později vypadaly. Její tričko se v mojí ruce rozpadlo na kousky, když jsem ji umývala. Její rty se změnily do bílých bublinek a poté praskly, kůže na jejím ramenu se loupala až do masa. Bylo nemožné se na ni koukat, plakali jsme s ní. Sanitka přijela jako první a poté její máma. Když viděla, co se stalo jejímu dítěti, také potřebovala lékařskou pomoc,“ uvedla prodavačka Natálie Kozlovová.

Útok na trojici děvčat šokoval celé město a policie začala pátrat po agresorovi. Od dvou tisícovek mužů si proto vyžádala DNA. Mladík Šamil Čaparov, jehož otisky prstů se našly na lahvi od kyseliny, byl obviněn v červenci 2018.

Teprve posledního prosincového týdne podle informací Daily Mail dvacetiletého studenta medicíny odsoudili. Přestože žaloba pro něj požadovala 17 let, soud se nakonec spokojil s pouhými 5 roky vězení.