Adriana (†39) zemřela po útoku kyselinou: Někdo si útočníka najal?

Když Adriana (†39) z Nových Zámků venčila v pátek ráno okolo půl šesté svého psa, napadl ji neznámý muž, který jí chrstl do obličeje kyselinu. Žena si stihla sama ještě zavolat záchranku, která ji převezla do nemocnice na anesteziologicko-resuscitační oddělení. Bohužel po sedmi hodinách od přijetí zemřela.

Máma Adriana (†39) zemřela po útoku kyselinou: Dcera Lucie (19) se zhroutila!

Experti přišli s variantou, že by motivem útoku mohla být žárlivost či pomsta. Podle výpovědí sousedů se totiž Adriana nedávno rozešla se svým přítelem. Televize Markíza informovala, že právě on by mohl být zmíněným útočníkem. Policisté nic takového však nepotvrdili. Uvedli však, že se jednalo o plánovaný útok. „Byl tam úmysl. Nešlo o čin nějakého maniaka, který by ohrožoval veřejnost,“ oznámil náčelník policie Jozef Tököly.

Máma Adriana (†39) zemřela po „cíleném útoku“ kyselinou: Zaútočil na ni bývalý přítel?

Žena, která se v době hrůzného činu nacházela na sídlišti, pověděla pro deník Čas.sk, že si všimla muže velkého asi 170cm v tmavé bundě a kšiltovce, který držel v ruce plechovku. Policie ještě nezveřejnila žádné další informace ve spojitosti s případem. Podle klinického psychologa mohlo jít o útok na objednávku. „Ten pachatel to nemusí udělat sám, ale může si někoho objednat, kdo je takového skutku schopný. Tyto skutky včetně vraždy na objednávku nejsou, bohužel, neznámé ani u nás,“ pověděl psycholog Robert Máthé.