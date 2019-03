Martina přišla při kyselinovém útoku o zrak: Málem zemřela, ale dnes pomáhá druhým

Při útoku kyselinou, kterou ji napadl její expřítel Jan D. (42), přišla málem o život. Krásná Martina (29) z Plzně se však nedala a bojovala. Na obličeji má sice popáleniny a už nikdy neuvidí, ale mladou ženu to nezlomilo. Naopak v sobě našla sílu pomáhat druhým.

Martina je nyní silnější a hrdější než kdy předtím. „Dokázala jsem si, že to jde zvládnout. Jen se musí chtít. Po tom, co se mi stalo, jsem se naučila vážit života, užívat si maličkostí a netrápit se hloupostmi. Jsem ráda, že jsem to nevzdala,“ řekla odvážná žena z Plzně webu novinky.cz.

Lékaři jí nedávali moc šancí na přežití

Přitom to s ní před šesti lety nevypadalo vůbec dobře. Doktoři jí po lítém útoku zhrzeného přítele nedávali příliš šancí na přežití. Kyselinu totiž částečně polkla a látka jí poleptala vnitřní orgány. Byl to prostě boj o holý život. „Prvních čtrnáct dní jsem bojovala o život. Pak dalšího téměř půl roku strávila v nemocnici,“ vzpomíná.

Exemplární trest za zohavení krásné Martiny: 23 let vězení za kyselinový útok!

Nejdříve se bláhově domnívala, že ji doktoři zcela vyléčí. Před sebou měla vidinu, že bude opět jednou úplně zdravá. „Postupně jsem ale začala s hrůzou zjišťovat realitu. Vyhlídky na návrat zpět do dřívějšího života se rázem rozplynuly,“ pokračuje Martina. Vypořádat se musela s těžkými popáleninami i bolestivou ztrátou zraku.

Nic není jako dřív

„Absolvovala jsem transplantaci celého obličeje z vlastních kožních štěpů. Lékařské prognózy mi žádnou velkou naději nepřinášely. Začalo mi pomalu docházet, že nic nebude jako dřív,“ vypráví dál. Martina trpěla silnými bolestmi a už to chtěla pomalu vzdát. Naštěstí se nedala.

Kyselinou znetvořená Martina promluvila: Ublížil mi Jan D., poznala jsem ho!

„Při bezesných nocích v nemocnici jsem plakala bezmocí a hrůzou z budoucnosti. Můj život se smrskl na pobyt v nemocnici, operace, rehabilitace, vyšetření. Bylo to hodně těžké období a často jsem přemýšlela, jak to vše můžu zvládnout a jaký to má všechno smysl,“ přiznává žena.

Silná vůle

Rodina ji ale udržela nad vodou. „Díky mé vůli a prima lidem kolem mě se mi povedlo vrátit se zpátky do běžného života. A za to jsem moc vděčná,“ přiznala Martina, která se stala masérkou. Nutno dodat, že velmi oblíbenou a vyhledávanou masérkou.

Martina, kterou expřítel oslepil kyselinou: Jsem živá, ale život to není!

„Klienti mě vnímají velmi pozitivně. Většinou se ptají, jak obecně člověk bez zraku zvládá různé věci, a to mi přijde užitečné, propojí se trochu víc svět zdravých a nevidomých,“ uvedla pro speciální časopis spolku nevidomých a slabozrakých. Spoustu věcí kolem sebe si prý dokáže představit, protože oslepla jako dospělá.

Ocenění pro Martinu

Za úspěšné začlenění do života lidí s hendikepem získala Martina ocenění od Lions Clubu Plzeň Bohemia. Prezidentka klubu ocenila její obrovské nasazení, s jakým se jako mladá žena postavila nepříznivému osudu plného nejistot a kyselinovému útoku.

Martina znetvořená kyselinovým útokem: Její expřítel už je ve vazbě!

„Naučila se ovládat počítač se speciálním softwarem a ozvučený mobilní telefon. Absolvovala kurz prostorové orientace, aby mohla samostatně chodit tam, kam potřebuje, bez pomoci ostatních. Své dovednosti si stále prohlubuje. Navzdory vlastním potřebám začala pomáhat i druhým,“ stojí dále v ocenění.

Expřítel dostal 23 let ve vězení

Její poslední aktivitou je spoluautorství na programu s názvem Burn Fighters. Ten je určený lidem postiženým popáleninami, aby se mohli lépe vyrovnat s jejich následky. Jan D. dostal za útok od soudu exemplární trest 23 let za mřížemi.