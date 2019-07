Auto Alžběty (†46) a Dariny (†30) na přejezdu smetl vlak! Zemřely jen pár metrů od domova

V pátek byl sváteční den a Alžběta se neměla jak dostat do práce, proto ji svezla její kolegyně Darina. Ženy se již vracely z práce domů, když došlo k tragédii. Zatím z neznámých příčin je na přejezdu u obce Horný Pial smetl vlak! Rychlík jel z Košic do Bratislavy a vezl 300 lidí. Auto značky renault měl před sebou vláčet víc jak 100 metrů.

„Bětka jezdila autobusem. Ale byl svátek, proto ji vezla kolegyně. Od domu ji dělilo něco přes 150 metrů,“ řekl soused pro Čas.sk a dodal, že svědek nehody uvedl, že řidička údajně měla za jízdy telefonovat, a nedávat tak pozor. Ovšem případem se stále zabývá policie a přesná příčina nehody nebyla ještě zjištěna.

„Prý nějaký řidič viděl, že žena za volantem telefonuje. Mohly si i povídat, ale i svítit prudké slunce a nevšimly si signalizace. Je to hrozná tragédie, protože to byla výborná žena. Dokonce jsme si i pobrečeli,“ dodal soused. „Řidička pravděpodobně nerespektovala světelnou signalizaci a vjela na železniční přejezd,“ uvedla policejní mluvčí Renáta Čuháková.

„Je to strašné. Nevím, co se tu děje. Od začátku roku jsme měli na vesnici víc jak dvacet pohřbů. Darina žila s partnerem a měli dvě malá děvčátka. Ta mladší půjde teď do první třídy,“ uvedla žena pocházející z Velkého Ďura, odkud pocházela Darina.