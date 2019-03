Šla na lechtivou show „hasičů“ a zůstala slepá. Striptér jí vystřelil oko

Chtěla si zpestřit výlet do Británie lechtivou podívanou. Po návštěvě striptýzového klubu ale zůstala Jihoafričanka Merle Groenewaldová (58) slepá. Při strhávání oblečení ji totiž jeden z vystupujících striptérů zasáhl do oka a ona na něj od té doby nevidí.

Žena vyrazila do londýnského klubu Rise spolu se třemi kamarádkami a celé představení čtveřice rozvášněných svalovců v uniformách sledovala z první řady. Osudný se jí ale stal spoře oděný „hasič“, jenž si právě před ní rval svršky z těla... V tu chvíli prý přišel zásah kalhotami a ona ucítila obrovskou bolest v očích. Následovala cesta do špitálu a operace. Zatímco na pravé oko oslepla dočasně, na to levé nevidí vůbec.

Chce 4,5 „mega“

Z tohoto důvodu se teď rozhodla zažalovat společnost Dreamboys, která peprná vystoupení pořádá. A to i přesto, že k incidentu došlo už v prosinci 2014. Jako bolestné požaduje v přepočtu skoro 4,5 milionu korun. „Nezajistili při vystoupení dostatek prostoru mezi umělci a diváky,“ uvádí jako důvod. Společnost se ale brání tím, že k žádnému zranění striptérem nedošlo. Jak spor dopadne, se teprve uvidí, termín soudního jednání prozatím nebyl stanoven.