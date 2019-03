Dvojice spolu žije v havířovské čtvrti Šumbark. Jejich devítileté soužití provázely donedávna urážky a bití. Kvůli banalitám, a hlavně, když se něco vypilo.

Jedna z hádek přerostla v krvavou řež při silvestrovské oslavě dvě hodiny před koncem roku 2017. Nela popadla nůž a Aleše téměř zabila.

délka: 00:42 Video 1080p 720p 360p REKLAMA Nela P. (31) z Havířova je obžalovaná z pobodání přítele. Karel Janeček, Blesk

„Nadávali jsme si sprostě, štípali se, vzájemně jsme se fackovali. Držel mně v kuchyni ruce, nedala jsem si to líbit. Nevím, co to do mě vjelo. Vzala jsme do ruky nůž, a už ho měl v zádech,“ přiznala se při výslechu policistům Nela. Jen o kousek minul nůž Alešovy plíce a srdce.

U soudu Nela vypovídat odmítla. Jelikož už jednou ji podmíněně za ublížení na zdraví odsoudili, hrozí jí nyní 12 let »na tvrdo«. „My s Alešem žijeme spolu dál. Milujeme se, chceme společně mít dítě. Nechci do vězení, nezvládnu to tam psychicky,“ proplakala líčení Krajského soudu v Ostravě.

Už byla v podmínce

Za pokus zločinu ublížení na zdraví, což je stejný zločin, za nějž se nyní zpovídá, Nelu potrestali podmínkou už v březnu 2011. V srpnu 2010 její zuřivost odnesl také muž. Svého tehdejšího přítele bodla do krku.

V minulých letech její chování řešil i havířovský magistrát. Šlo o přestupky - například opilá napadala svou sousedku nebo na havířovském Náměstí Republiky opilá útočila na lidi… V současné době jí hrozí trest již nepodmíněný, proces by odročen na květen.