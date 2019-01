Mladík (24) z Mostu se pokusil ubodat matku nožem: Podle rodičů zničehonic zešílel!

Student Zbyněk H. (24) z Mostu může strávit 20 let ve vězení za pokus o vraždu vlastní matky. Na konci loňského září ji bodl kuchyňským nožem do krku. „Říkal jsem si už velmi dávno, že by bylo lepší, kdyby matka zemřela,“ šokoval obžalovaný v soudní síni.