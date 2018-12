Ivan (†15) zachránil matku a sám skončil s rozdrcenou lebkou. Před smrtí jej navštívila jen dvakrát

Tehdy patnáctiletý Ivan Krapivin zachránil svou matku, když se ji snažil znásilnit útočník s nožem v jejich domě v Rusku. Chlapec se s ním pustil do boje, ale neměl šanci a násilník mu rozdrtil lebku. Hoch i matka skončili v nemocnici. Ženu později propustili, ale Ivan po devatenácti měsících zemřel. Matka schytala kritiku veřejnosti, že syna navštívila v nemocnici jenom dvakrát.

Před rokem přišel Ivan Krapivin (†16) ze školy domů do bytu ve městě Severodvinsk a spatřil hrůznou scénu, kdy se jejich soused Roman Pronin (37) pokoušel znásilnit chlapcovu matku, přičemž třímal v ruce nůž, jímž ženu ohrožoval. Odvážný Váňa popadl 3kg činku a několikrát s ní násilníka udeřil, aby svou zkrvavenou matku zachránil.

Agresor mu však vyrval závaží z ruky a několikrát jím chlapce udeřil do hlavy. Poté utekl s tím, že jsou oba mrtví. Sousedé, kteří slyšeli v bytě rozruch, přivolali policii. Váňa upadl do kómatu, v němž zůstal po 9 měsíců, zatímco jeho matka Natalia Krapivina (43) utrpěla 27 bodných ran. Syn jí však zachránil život.

Chlapec utrpěl závažné poranění mozku a přišel téměř o celou čelní lebeční kost. Lékaři mu dokonce museli odebrat část mozku. Ruský televizní moderátor Andrej Malakhov uspořádal finanční sbírku na chlapcovu operaci, při které měl do hlavy dostat titanovou destičku.

Zdrcená Natalia opustila nemocnici o několik měsíců později, ale od hrozného incidentu navštívila Ivana pouze dvakrát. Po roce, co se mu pečlivě věnoval přední ruský chirurg Leonid Roshal, začal chlapec projevovat známky vědomí. Letos v červnu dokonce dokázal rozpoznat svoji ošetřující sestřičku a byl schopný sníst jídlo rozmačkané na kaši. V červenci šel do rehabilitačního střediska v Moskvě a měl být poslán do Španělska na další léčbu.

V říjnu však dostal chřipku a i přes intenzivní péči lékařů se jeho stav zhoršoval. V úterý 4. prosince nemoci podlehl. Zoufalá matka se nedokázala s jeho stavem vyrovnat a dávala si vše za vinu. Od veřejnosti sklidila kritiku, že se svým synem netrávila v nemocnici více času.

Natalia hledala finanční pomoc pro léčbu syna a v televizi pronesla: „Prosím, odpusťte mi, že jsem jej nenavštěvovala častěji. Chci vás požádat o pomoc. Nepamatuji si, co se tehdy stalo. Všichni mě dnes obviňují, že za všechno můžu já. Ale nevadí mi to. Chci být se svým synem.“ Matka také přiznala, že po hrůzné události propadla alkoholu.

Útočník Pronin byl odsouzen ke 14 letům vězení. Po smrti chlapce však čelí dalšímu obvinění z vraždy.