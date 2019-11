K vraždě Venduly P. (†28) došlo na začátku listopadu poté, co David F. (25) přišel k ní do bytu, vzal do rukou nůž a ubodal ji. Z místa pak utekl na druhou stranu České Lípy, kde vylezl na stožár a chtěl spáchat sebevraždu, to mu rozmluvil policejní vyjednavač. „Mlátil s ní o podlahu.“ Sousedka popsala poslední chvíle milenky (†24) šíleného profesora

Policistům pak sdělil, co udělal, a k ohavnému činu se přiznal. Tělo ubodané Venduly v jejím bytě nalezli policisté. „Motivem činu byly osobní neshody mezi ním a jeho bývalou partnerkou,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková. Nedlouho na to policisté Davida F. obvinili z vraždy, soud ho pak poslal do vazby.

Zůstal po ní syn Olda!

Po zavražděné Vendule P. zůstal její synek Olda (10), který je momentálně u svého dědečka. „Lidi, pojďme vytvořit účet dobročinný sbírky pro malýho Olánka. Vím, že maminku už mu to nevrátí, ale pevně věřím, že opatrovníci budou Vendulky pozůstalí a těm se peníze budou určitě hodit," napsal Lukáš B. v pátek svůj nápad na facebook.

V pondělí už napsali, že je transparentní účet založený. „Pokud bude mít někdo chuť přispět dědečkovi Oldovi na zpříjemnění Vánoc pro malého Olánka, budeme všichni moc rádi,“ píše Aleš H. Sbírka bude aktivní do 20. prosince, pak veškeré peníze vyberou a předají je dědečkovi.